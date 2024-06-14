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Аренда жилья дорожает — где в Украине самые высокие цены на квартиры

14 июня 2024 10:55
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Ирина Шпак
редактор
Аренда квартир в Украине — где самые дорогие цены на жилье
Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE
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Ирина Шпак
редактор

В мае 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 6942 гривен в месяц. С января текущего года цена поднялась на 5,1%.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

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Цены на аренду в областях Украины

Цены на аренду растут в западных и некоторых центральных регионах Украины. На первом месте по стоимости аренды Львовская область, где аренда стоит 12 057 гривен. Второе место занимает Закарпатская область с арендной платой в 11 772 гривны, хотя здесь наблюдалось снижение на 8,1%.

Третье место принадлежит Ровенской области, где арендная плата выросла на 36,0% с начала года и теперь составляет 9 785 гривен.

Аренда в Киеве поднялась на 4,2%, достигнув 9 093 гривны, покидая столицу на четвертом месте по стоимости.

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Как изменились цены на аренду 1-комнатной квартиры в Украине. Источник: Госстат

Самая низкая стоимость аренды наблюдается в регионах, близких к фронту, таких как Херсонская (2 831 гривна), Сумская (3 289 гривен) и Николаевская (3 485 гривен) области.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитический центр украинского маркетплейса DIM.RIA подытожил весенний сезон 2024 года на украинском рынке недвижимости и представил обновленный отчет. По состоянию на конец мая 2024 цены на аренду однокомнатных квартир за весенний сезон снизились лишь в двух областях Украины.

Мы также писали, что в течение почти двух с половиной лет полномасштабной войны из государственного бюджета Украины было выделено 64,5 миллиона гривен на аренду жилья для народных депутатов в Киеве. За этот период 160 нардепов воспользовались правом получить компенсацию за аренду.

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