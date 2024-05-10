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ОСББ можуть отримати компенсацію за допомогу енергосистемі — за що саме та скільки

10 травня 2024 16:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Шмигаль розповів про програму ГрінДІМ — як ОСББ можуть допомогти енергетиці та отримати компенсацію
Сонячні панелі на даху дитячого садочку у Києві. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію з енергетикою України. Він назвав її однією з найскладніших на цей час, проте підкреслив, що ремонти мережі та генерації проводяться цілодобово.

Про це український прем'єр написав у Telegram.

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"Вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми", — повідомив він.

Програма ГрінДІМ

Шмигаль також розповів, що Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДІМ". За її умов ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій, а також до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.

"Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему", — додав прем'єр-міністр України.

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Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує заощадити 55 млн гривень на електричній енергії для медичних закладів. Це стане можливим завдяки встановленню сонячних електростанцій (СЕС).

Ми також писали, що в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим Укренерго в окремі години мусить залучати аварійну допомогу та обмежувати споживання для промисловості. Крім того, українців попереджають й про аварійні відключення, якщо ситуація ускладниться. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
електроенергія
гроші
сфера енергетики
компенсація
сонячні панелі

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