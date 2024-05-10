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ОСМД могут получить компенсацию за помощь энергосистеме — за что и сколько

10 мая 2024 16:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Шмыгаль рассказал о программе ГринДИМ — как ОСМД могут помочь энергетике и получить компенсацию
Солнечные панели на крыше детского сада в Киеве. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с энергетикой Украины. Он назвал ее одной из самых сложных в настоящее время, однако подчеркнул, что ремонт сети и генерации проводятся круглосуточно.

Об этом украинский премьер написал в Telegram.

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"Уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Большую ставку делаем на децентрализацию энергосистемы", — сообщил он.

Программа ГрінДІМ

Шмыгаль также рассказал, что Фонд энергоэффективности запустил программу "ГрінДІМ". В ее условиях ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций, а также до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут присоединяться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без уплаты ставки за присоединение.

"Рассчитываем, что в течение следующего полугодия сможем существенно децентрализовать нашу энергосистему", — добавил премьер-министр Украины.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют сэкономить 55 млн гривен на электрической энергии для медицинских учреждений. Это станет возможным благодаря установке солнечных электростанций (СЭС).

Мы также писали, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. В этой связи Укрэнерго в отдельные часы должно привлекать аварийную помощь и ограничивать потребление для промышленности. Кроме того, украинцев предупреждают и об аварийных отключениях, если ситуация усложнится.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
электроэнергия
деньги
сфера энергетики
компенсация
солнечные панели

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