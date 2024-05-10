Електрика для лікарень — влада знайшла, як зекономити 55 млн грн

Встановлення сонячних панелей. Фото: Pexels

В Україні влада планує заощадити 55 млн гривень на електричній енергії для медичних закладів. Це стане можливим завдяки встановленню сонячних електростанцій (СЕС).

Про це розповіли у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради.

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Поява сонячних електростанцій в лікарнях

Як зазначають у Комітеті, до кінця 2024 року сонячними електростанціями (СЕС) оснастять 270 медичних установ. За підрахунками, економія коштів становитиме за рік 55 млн гривень, а за 30 років – близько 1,5 млрд гривень.

Очікується, що такі СЕС змонтують у 190 населених пунктах, на лікарнях та амбулаторіях, які щороку відвідують 2 млн громадян. Близько чверті таких медичних закладів разом із СЕС матимуть установки зі зберігання енергії.

"Потужність СЕС від 7 до 100 кВт, що дозволить покривати від 20% до 70% потреб медичного закладу у електроенергії та заощаджувати бюджетні кошти установи та громади. Близько 5% такої згенерованої електроенергії можна буде продавати у мережу", — пояснили у Комітеті.

Джерело: Комітет енергетики ВРУ

Продаж лікарнею-електростанцією енергії

За словами голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, уперше в Україні стартував продаж в мережу електроенергії, виробленої за допомогою сонячних панелей на даху Хмельницького лікувально-діагностичного центру.

"Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень", — повідомив він.

Рік тому Мінохорони здоров'я оголосило старт спільного з Міненергетики проєкту "Промінь надії", що передбачає оснащення сонячними панелями на медзакладах. Відомо, що окрім панелей, на закладах встановлять установки для зберігання електроенергії. Це дозволить забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на чотири години.

Проєкт фінансується за кошти міжнародних партнерів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Також ми писали, що 10 травня в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим Укренерго в окремі години мусить залучати аварійну допомогу та обмежувати споживання для промисловості. Крім того, українців попереджають й про аварійні відключення, якщо ситуація ускладниться.