Ощад нагадав про важливу послугу до свят — хто може скористатися

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

У державній фінустанові "Ощадбанк" нагадують про можливості, які надає банк для своїх клієнтів. Зокрема, можна скористатися важливою послугою, яка дозволить придбати подарунки для близьких до різдвяних-новорічних свят.

Про це інформує пресслужба банку.

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Як зазначають у пресцентрі, йдеться можливість отримати кредит-розстрочку від фінустанови на купівлю подарунків до свят. Покупку дозволяється оплачувати частинами упродовж кількох місяців.

"Готувати подарунки для близьких на різдвяні свята варто починати заздалегідь. Тоді менше натовпу в магазинах і хвилювань, що в поспіху оберете щось не те. А іноді вдається підібрати ідеальний подарунок, але одразу всієї суми просто немає. Тоді на допомогу може прийти кредит-розстрочка від мого Ощаду", — йдеться у повідомленні.

Хто може скористатися послугою

За умовами, скористатись відповідною послугою можуть ті клієнти, які мають кредитну картку від Ощадбанку.

Щоб отримати кредит-розстрочку, необхідно здійснити такі кроки:

обрати товар, який хочете придбати, у магазині-партнері;

довідатись інформацію про наявність товару у продавця;

повідомити касира про оформлення кредиту-розстрочки в Ощадбанку;

сплатити за товар карткою з кредитним лімітом на касі й одержати товар;

віддавати кошти за товар щомісяця рівними частинами без переплат;

слідкувати за власним графіком погашення у чат-боті чи в мобільному застосунку "Ощад".

Переваги від Ощадбанку:

оформлення онлайн/офлайн;

швидке придбання, без документів і черг;

кредит від 500 грн і до 24 платежів;

дострокове погашення без штрафів та комісій.

Джерело: Ощадбанк

Усі деталі можна дізнатися на офіційному порталі банку.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, Ощадбанк автоматично подовжив термін дії всіх своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року в зв'язку з воєнним станом.

Також ми писали, що Ощадбанк оцінив результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.