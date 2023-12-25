Ощад нагадав про важливу послугу до свят — хто може скористатися

Ощадбанк повідомив про важливу послугу для різдвяних свят
У державній фінустанові "Ощадбанк" нагадують про можливості, які надає банк для своїх клієнтів. Зокрема, можна скористатися важливою послугою, яка дозволить придбати подарунки для близьких до різдвяних-новорічних свят.
Про це інформує пресслужба банку.
Подарунки на Різдво завдяки Ощаду
Як зазначають у пресцентрі, йдеться можливість отримати кредит-розстрочку від фінустанови на купівлю подарунків до свят. Покупку дозволяється оплачувати частинами упродовж кількох місяців.
"Готувати подарунки для близьких на різдвяні свята варто починати заздалегідь. Тоді менше натовпу в магазинах і хвилювань, що в поспіху оберете щось не те. А іноді вдається підібрати ідеальний подарунок, але одразу всієї суми просто немає. Тоді на допомогу може прийти кредит-розстрочка від мого Ощаду", — йдеться у повідомленні.
Хто може скористатися послугою
За умовами, скористатись відповідною послугою можуть ті клієнти, які мають кредитну картку від Ощадбанку.
Щоб отримати кредит-розстрочку, необхідно здійснити такі кроки:
- обрати товар, який хочете придбати, у магазині-партнері;
- довідатись інформацію про наявність товару у продавця;
- повідомити касира про оформлення кредиту-розстрочки в Ощадбанку;
- сплатити за товар карткою з кредитним лімітом на касі й одержати товар;
- віддавати кошти за товар щомісяця рівними частинами без переплат;
- слідкувати за власним графіком погашення у чат-боті чи в мобільному застосунку "Ощад".
Переваги від Ощадбанку:
- оформлення онлайн/офлайн;
- швидке придбання, без документів і черг;
- кредит від 500 грн і до 24 платежів;
- дострокове погашення без штрафів та комісій.
Усі деталі можна дізнатися на офіційному порталі банку.
Більше про Ощадбанк
Нагадаємо, Ощадбанк автоматично подовжив термін дії всіх своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року в зв'язку з воєнним станом.
Також ми писали, що Ощадбанк оцінив результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.
Читайте Новини.LIVE!