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Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток — на який термін та чому

23 грудня 2023 10:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток — на який термін та чому
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ощадбанк автоматично подовжив термін дії всіх своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року в зв'язку з воєнним станом.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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Детальніше про продовження дії платіжних карток Ощадбанку

Це рішення стосується усіх клієнтів фінустанови, включаючи внутрішньо переміщених осіб, і виключає будь-які обмеження використання карток. Автоматичне продовження терміну дії охоплює всі картки, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

"У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", — йдеться в повідомленні Ощадбанку.

Якщо клієнт вирішив перевипустити свою картку, йому слід звернутися до відділення Ощадбанку для отримання нової.

Дане рішення призначене для забезпечення можливості громадянам, які перебувають на окупованих територіях, в зоні бойових дій або за кордоном, продовжувати використовувати свої платіжні картки, навіть якщо термін їх дії вже минув. Тим не менше, ті, хто бажає, можуть звернутися до банку і замовити перевипуск картки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що державна фінустанова Ощадбанк оцінила результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна оперативно подати заявку на фінансування.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів розробив проєкт постанови щодо подовження терміну проходження фізичної ідентифікації отримувачів пенсійних виплат в Ощадбанку на 3 місяці. Найближчим часом він буде винесений на розгляд Уряду.

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