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Ощадбанк сообщил о важной услуге для рождественских праздников

25 декабря 2023 09:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощад напомнил о важной услуге к праздникам — кто может воспользоваться
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "Ощадбанк" напоминают о возможностях, которые предоставляет банк для своих клиентов. В частности, можно воспользоваться важной услугой, которая позволит приобрести подарки для близких к рождественско-новогодним праздникам.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в пресс-центре, речь идет о возможности получить кредит-рассрочку от финучреждения на покупку подарков к праздникам. Покупку разрешается оплачивать по частям в течение нескольких месяцев.

"Готовить подарки для близких на рождественские праздники стоит начинать заранее. Тогда меньше толпы в магазинах и волнений, что в спешке выберите что-то не то. А иногда удается подобрать идеальный подарок, но сразу всей суммы просто нет. Тогда на помощь может прийти кредит-рассрочка от моего Ощада", — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой

По условиям, воспользоваться соответствующей услугой могут те клиенты, которые имеют кредитную карту от Ощадбанка.

Чтобы получить кредит-рассрочку, необходимо предпринять следующие шаги:

  • выбрать товар, который вы хотите приобрести, в магазине-партнере;
  • узнать информацию о наличии товара у продавца;
  • сообщить кассиру об оформлении кредита-рассрочки в Ощадбанке;
  • оплатить товар картой с кредитным лимитом в кассе и получить товар;
  • отдавать средства за товар ежемесячно равными частями без переплат;
  • следить за собственным графиком погашения в чат-боте или мобильном приложении "Ощад".

Преимущества от Ощадбанка:

  • оформление онлайн/оффлайн;
  • быстрое приобретение, без документов и очередей;
  • кредит от 500 грн и до 24 платежей;
  • досрочное погашение без штрафов и комиссий.

 

Сбербанк
Источник: Ощадбанк

Все детали можно узнать на официальном портале банка.

Больше об Ощадбанке

Напомним, Ощадбанк автоматически продлил срок действия всех своих платежных карт до 31 марта 2024 года в связи с военным положением.

Также мы писали, что Ощадбанк оценил результаты работы специализированной платформы по поддержке предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.

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