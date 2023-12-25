Ощад напомнил о важной услуге к праздникам — кто может воспользоваться

Ощадбанк сообщил о важной услуге для рождественских праздников
В государственном финучреждении "Ощадбанк" напоминают о возможностях, которые предоставляет банк для своих клиентов. В частности, можно воспользоваться важной услугой, которая позволит приобрести подарки для близких к рождественско-новогодним праздникам.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Подарки на Рождество благодаря Ощаду
Как отмечают в пресс-центре, речь идет о возможности получить кредит-рассрочку от финучреждения на покупку подарков к праздникам. Покупку разрешается оплачивать по частям в течение нескольких месяцев.
"Готовить подарки для близких на рождественские праздники стоит начинать заранее. Тогда меньше толпы в магазинах и волнений, что в спешке выберите что-то не то. А иногда удается подобрать идеальный подарок, но сразу всей суммы просто нет. Тогда на помощь может прийти кредит-рассрочка от моего Ощада", — говорится в сообщении.
Кто может воспользоваться услугой
По условиям, воспользоваться соответствующей услугой могут те клиенты, которые имеют кредитную карту от Ощадбанка.
Чтобы получить кредит-рассрочку, необходимо предпринять следующие шаги:
- выбрать товар, который вы хотите приобрести, в магазине-партнере;
- узнать информацию о наличии товара у продавца;
- сообщить кассиру об оформлении кредита-рассрочки в Ощадбанке;
- оплатить товар картой с кредитным лимитом в кассе и получить товар;
- отдавать средства за товар ежемесячно равными частями без переплат;
- следить за собственным графиком погашения в чат-боте или мобильном приложении "Ощад".
Преимущества от Ощадбанка:
- оформление онлайн/оффлайн;
- быстрое приобретение, без документов и очередей;
- кредит от 500 грн и до 24 платежей;
- досрочное погашение без штрафов и комиссий.
Все детали можно узнать на официальном портале банка.
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Напомним, Ощадбанк автоматически продлил срок действия всех своих платежных карт до 31 марта 2024 года в связи с военным положением.
Также мы писали, что Ощадбанк оценил результаты работы специализированной платформы по поддержке предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.
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