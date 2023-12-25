Ощад напомнил о важной услуге к праздникам — кто может воспользоваться

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В государственном финучреждении "Ощадбанк" напоминают о возможностях, которые предоставляет банк для своих клиентов. В частности, можно воспользоваться важной услугой, которая позволит приобрести подарки для близких к рождественско-новогодним праздникам.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в пресс-центре, речь идет о возможности получить кредит-рассрочку от финучреждения на покупку подарков к праздникам. Покупку разрешается оплачивать по частям в течение нескольких месяцев.

"Готовить подарки для близких на рождественские праздники стоит начинать заранее. Тогда меньше толпы в магазинах и волнений, что в спешке выберите что-то не то. А иногда удается подобрать идеальный подарок, но сразу всей суммы просто нет. Тогда на помощь может прийти кредит-рассрочка от моего Ощада", — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться услугой

По условиям, воспользоваться соответствующей услугой могут те клиенты, которые имеют кредитную карту от Ощадбанка.

Чтобы получить кредит-рассрочку, необходимо предпринять следующие шаги:

выбрать товар, который вы хотите приобрести, в магазине-партнере;

узнать информацию о наличии товара у продавца;

сообщить кассиру об оформлении кредита-рассрочки в Ощадбанке;

оплатить товар картой с кредитным лимитом в кассе и получить товар;

отдавать средства за товар ежемесячно равными частями без переплат;

следить за собственным графиком погашения в чат-боте или мобильном приложении "Ощад".

Преимущества от Ощадбанка:

оформление онлайн/оффлайн;

быстрое приобретение, без документов и очередей;

кредит от 500 грн и до 24 платежей;

досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Источник: Ощадбанк

Все детали можно узнать на официальном портале банка.

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Напомним, Ощадбанк автоматически продлил срок действия всех своих платежных карт до 31 марта 2024 года в связи с военным положением.

Также мы писали, что Ощадбанк оценил результаты работы специализированной платформы по поддержке предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.