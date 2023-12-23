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Ощадбанк продлил срок действия своих карт — на какой срок и почему

23 декабря 2023 10:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк продлил срок действия своих карт — на какой срок и почему
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Ощадбанк автоматически продлил срок действия всех своих платежных карт до 31 марта 2024 года в связи с военным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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Подробнее о продолжении действия платежных карт Ощадбанка

Это решение касается всех клиентов финучреждения, включая внутренне перемещенных лиц, и исключает какие-либо ограничения использования карт. Автоматическое продление срока действия охватывает все карты, срок которых истекает с февраля 2022 года.

"В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", — говорится в сообщении Ощадбанка.

Если клиент решил перевыпустить свою карту, ему следует обратиться в отделение Ощадбанка для получения новой.

Данное решение предназначено для обеспечения возможности гражданам, находящимся на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или за границей, продолжать использовать свои платежные карты, даже если срок их действия уже истек. Тем не менее, желающие могут обратиться в банк и заказать перевыпуск карты.

Что еще нужно знать

Напомним, что государственное финучреждение Ощадбанк оценило результаты работы специализированной платформы для поддержки предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.

Также мы писали, что Кабинет Министров разработал проект постановления по продлению срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства.

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