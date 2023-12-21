Чи продовжать виплати пенсіонерам без ідентифікації

Літній чоловік. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Кабінет Міністрів розробив проєкт постанови щодо подовження терміну проходження фізичної ідентифікації отримувачів пенсійних виплат в Ощадбанку на 3 місяці. Найближчим часом він буде винесений на розгляд Уряду.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Детальніше про проєкт Кабміну

Основна ідея проєкту полягає в тому, щоб продовжити строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила на важливості цього питання, зазначивши, що на гарячій лінії Мінреінтеграції надходить велика кількість звернень від пенсіонерів-ВПО щодо строків проходження ідентифікації в Ощадбанку. Вона також повідомила, що відповідний проєкт постанови КМУ вже розглядався на Урядовому комітеті та закликала Мінсоцполітики якнайшвидше внести його в порядок денний засідання Уряду.

Пропозиції щодо термінів ідентифікації були розроблені на підставі роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Що таке фізична ідентифікація та як її пройти

Для внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку, процедурою фізичної ідентифікації вважається:

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;

посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Ці заходи спрямовані на забезпечення надійності процесу ідентифікації та забезпечення правильного отримання пенсійних виплат ВПО.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2024 року планується підвищення максимального та мінімального розмірів пенсій. Ця ініціатива стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї виплати зараз обмежені 10 прожитковими мінімумами.