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Основні правила ощадливого споживання електроенергії — як та навіщо потрібно економити

1 лютого 2024 13:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як економно споживати електроенергію — поради від Укренерго
Чоловік за столом. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Сніданок з 1+1".

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Як економно споживати електроенергію

Кудрицький нагадав, що Росія продовжує атакувати енергетичні об'єкти України, хоча й не так масштабно, як у 2022 році.  Тому економія електроенергії — саме те, чим споживачі можуть реально допомогти енергосистемі проходити досить цей непростий опалювальний сезон.

Він підкреслив, що головне правило ощадливого споживання — не вмикати всі електроприлади одночасно. Особливо це правило важливо для годин максимального споживання — зранку та ввечері. 

"Вранці ви готуєте сніданок, вмикаєте, наприклад, електроплиту. Після ви можете кип’ятити воду, користуєтесь феном. В цей час важливо утриматися від того, щоб увімкнути пральну або посудомийну машину. І таким чином, не вмикаючи все одразу, ви згладжуєте піки споживання і допомагаєте нам", — зазначив керівник "Укренерго". 

Що ще треба знати

Нагадаємо, що певні категорії українців мають право на субсидії, які значно зменшують суми їхніх платіжок за комунальні послуги. Проте економити на електроенергії можна і без пільг.

Ми також повідомляли, що попри те, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.

електроенергія
економія
Укренерго
енергетика
корисні поради

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