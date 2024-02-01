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Борги за електроенергію — кому з українців не будуть відключати світло

1 лютого 2024 11:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Борги за електроенергію — яка сума не призведе до відключення світла
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Попри те, що Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення світла за борги, за несплату каратимуть не всіх. У Міністерстві енергетики України назвали суму заборгованості, яка не призведе до відключення.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в етері телемарафону "Єдині новини".

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За словами посадовиці, на законодавчому рівні досі не визначено мінімальну суму боргу за якої можуть відключити енергопостачання.

"Однак, згідно з ринковими умовами, підключення повторне відбувається коштом споживача. Якщо ця сума менше ніж половина прожиткового мінімуму, тобто, 1 514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу, оплачує також й підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам в кого ця сума заборгованості менше", — пояснила Гринчук.

Вона додала, що відключати таких споживачів буде просто нелогічно навіть з "економічних міркувань".

Світлана Гринчук також додала, що неможливо одразу відключити людині світло. Адже згідно з постановою уряду, спочатку постачальник електроенергії повинен повідомити споживача про заборгованість й про можливі наслідки.

"Це протягом 10 днів будуть вестись консультації про те, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто визначити графіки погашення й суми", — зазначила заступниця міністра енергетики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Ми також повідомляли про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на відключення електроенергії є справедливим рішенням. За його словами, найбільші борги за світло мають Київська та Чернівецька області, а саме понад мільярд гривень.

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