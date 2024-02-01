Как экономно потреблять электроэнергию — советы от Укренерго

Человек за столом. Фото: Freepic

Экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Сніданок с 1+1".

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Как экономно потреблять электроэнергию

Кудрицкий напомнил, что Россия продолжает атаковать энергетические объекты Украины, хотя и не столь масштабно, как в 2022 году. Поэтому экономия электроэнергии — именно то, чем потребители могут реально помочь энергосистеме проходить достаточно этот непростой отопительный сезон.

Он подчеркнул, что главное правило бережливого потребления — не включать все электроприборы одновременно. Особенно это правило важно для часов максимального потребления — утром и вечером.

"Утром вы готовите завтрак, включаете, например, электроплиту. После вы можете кипятить воду, пользуетесь феном. В это время важно воздержаться от того, чтобы включить стиральную или посудомоечную машину. И таким образом, не включая все сразу, вы сглаживаете пики потребление и помогаете нам", — отметил руководитель "Укренерго".

Что еще нужно знать

Напомним, что определенные категории украинцев имеют право на субсидии, значительно уменьшающие суммы их платежек за коммунальные услуги. Однако экономить на электроэнергии можно без льгот.

Мы также сообщали, что, несмотря на то, что Кабинет министров Украины отменил мораторий на отключение света за долги, за неуплату будут наказывать не всех. В Министерстве энергетики Украины назвали сумму задолженности, которая не приведет к отключению.