Спадщину українці оформлюватимуть по-новому

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні змінились норми законодавства, що стосуються правил прийняття спадщини. Зокрема, повернули терміни, що діяли до війни.

Це прописано в урядовій постанову № 469.

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Як тепер можна отримати спадщину

На початку повномасштабної війни уряд ухвалив постанову № 164, яка на час воєнного стану, проте не більше, ніж на чотири місяці, збільшила терміни для прийняття спадщини. Відповідно до рішення, до загального шестимісячного терміну від смерті спадкодавця на прийняття спадщини додали ще чотири місяці. Тобто загалом на отримання спадщини відводилось 10 місяців.

Проте у травні 2023 року Кабінет міністрів України (КМУ) ухвалив постанову № 469, яка, серед іншого, скасовує вищевказаний пункт. Тому терміни для прийняття спадщини тепер обраховуються за довоєнними правилами - шість місяців з моменту відкриття спадщини, згідно зі статтею 1270 Цивільного кодексу.

Які права мають родичі зниклих безвісти

В Україні офіційно підтверджено приблизно 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими внаслідок воєнних дій. Родичі мають право на пенсію за втратою годувальника. Однак для цього потрібно взяти витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) розповіли про те, як і куди потрібно звертатися, щоб отримати виписку. Її з Єдиного реєстру надають представники Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб отримати документ, потрібно звернутися у МВС із запитом й копіями документів, що підтверджують особу та ступінь спорідненості зі зниклим громадянином. Відповідний запит потрібно надсилати: через пошту на адресу м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС; на е-скриньку [email protected].

Нагадаємо, в Україні передбачена одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Проте існують винятки, за яких виплату скасовують.