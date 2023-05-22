Наследство украинцы будут оформлять по-новому

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине изменились нормы законодательства, касающиеся правил принятия наследства. В частности, вернули сроки, действовавшие до войны.

Это прописано в правительственном постановление №469.

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Как теперь можно получить наследство

В начале полномасштабной войны правительство приняло постановление № 164, которое на время военного положения, однако не более четырех месяцев, увеличило сроки для принятия наследства. Согласно решению, к общему шестимесячному сроку от смерти наследодателя на принятие наследства добавили еще четыре месяца. То есть на получение наследства отводилось 10 месяцев.

Однако в мае 2023 года Кабинет министров Украины (КМУ) принял постановление № 469, которое, среди прочего, отменяет вышеуказанный пункт. Поэтому сроки для принятия наследства теперь считают по довоенным правилам — шесть месяцев с момента открытия наследства, согласно статье 1270 Гражданского кодекса.

Какие права имеют родственники пропавших без вести

В Украине официально подтверждены около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими в результате военных действий. Родственники имеют право на пенсию по потере кормильца. Однако для этого нужно взять выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали о том, как и куда следует обращаться, чтобы получить выписку. Ее из Единого реестра предоставляют представители Департамента информатизации Министерства внутренних дел. Для того чтобы получить документ, нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, подтверждающих личность и степень родства с пропавшим гражданином. Соответствующий запрос нужно посылать: по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, МВД; на е-ящик [email protected].

Напомним, в Украине предусмотрена единовременная денежная помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов. Однако существуют исключения, по которым выплату отменяют.