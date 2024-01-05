В Україні оновили пакунок малюка — що тепер до нього входить

Пакунок маляти. Фото: Українська правда

З 1 січня 2024 року ціна "пакунку малюка" зросла до 7 689 гривень. Зміни пов'язані з тим, що прожитковий мінімум для дітей у віці до шести років відтепер становить 2 563 гривні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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Що тепер входить до "пакунку малюка"

У 2024 році Мінсоцполітики змінило вміст "пакунку малюка". У ньому, зокрема, стане більше товарів, які є популярними серед батьків. Це:

багаторазові вологостійкі пелюшки;

теплий одяг для немовлят;

збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання;

Натомість у "пакунку малюка" поменшає одягу з найменшим розміром, оскільки малята швидко ростуть.Тобто, ймовірно, що цього року батьки не отримають бодіки, штанці-повзунки та інші речі.

У Мінсоцполітики також зазначили, що наповнення "пакунку малюка" переглядають кожні чотири роки. Тоді ж враховується експертна думка чиновників, а до обговорень залучають молодих батьків та представників ЮНІСЕФ.

Як отримати "пакунок малюка"

Його видають породіллям одразу після народження дитини. Але батьки можуть відмовитися від дитячого боксу та отримати замість нього грошовий еквівалент.

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги. У 2024 році розмір становитиме 7 689 гривень.

Виплати у разі народження або усиновлення дитини

Держава надає грошову допомогу новоспеченим батькам одразу після народження дитини. Це регулюється законом № 2811. У документі вказано, що розмір допомоги у разі народження (усиновлення) дитини — 41 280 грн незалежно від кількості дітей у сім’ї.

Проте отримати всю сумму одразу не можна — спочатку батькам виплачують суму у розмірі 10 320 грн, а решта надходитиме впродовж 36 місяців рівними частинами, по 860 грн.

Нагадаємо, деякі групи українців можуть розраховувати на соціальні виплати від держави. Зокрема, такі виплати може отримати одинока мати або батько, які самостійно виховують дитину.