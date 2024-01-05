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Пакунок малюка — содержимое и размер пособия на ребенка изменили

5 января 2024 10:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине обновили "пакунок малюка" — что теперь в него входит
Пакунок малюка. Фото: Українська правда
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С 1 января 2024 года цена на "пакунок малюка" выросла до 7 689 гривен. Изменения связаны с тем, что прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет теперь составляет 2 563 гривны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Что теперь входит в "пакунок малюка"

В 2024 году Минсоцполитики изменило содержание "пакунку малюка". В нем, в частности, станет больше товаров, которые популярны среди родителей. Это:

  • многоразовые влагостойкие пеленки;
  • теплая одежда для младенцев;
  • увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования;

В боксе "пакунок малюка" станет меньше одежды с наименьшим размером, поскольку малыши быстро растут. То есть, вероятно, что в этом году родители не получат бодики, штанишки-ползунки и другие вещи.

В Минсоцполитики также отметили, что наполнение бокса "пакунок малюка" пересматривают каждые четыре года. Тогда же учитывается экспертное мнение чиновников, а для обсуждений привлекают молодых родителей и представителей ЮНИСЕФ.

Как получить "пакунок малюка"

Его выдают роженицам сразу после рождения ребенка. Но родители могут отказаться от детского бокса и получить вместо него денежный эквивалент.

Размер денежной компенсации стоимости одноразовой помощи "пакунок малюка" составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи. В 2024 году размер составит 7689 гривен.

Выплаты в случае рождения или усыновления ребенка

Государство оказывает денежную помощь новоиспеченным родителям сразу после рождения ребенка. Это регулируется законом №2811. В документе указано, что размер пособия при рождении (усыновлении) ребенка — 41 280 грн независимо от количества детей в семье.

Однако получить всю сумму сразу нельзя — сначала родителям выплачивают сумму в размере 10 320 грн, а остальные будут поступать в течение 36 месяцев равными частями, по 860 грн.

Напомним, некоторые группы украинцев могут рассчитывать на социальные выплаты от государства . В частности, такие выплаты может получить одинокая мать или отец, самостоятельно воспитывающий ребенка.

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