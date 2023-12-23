Соцвиплати одиноким батькам — як можна отримати

Мати з дитиною. Фото: Adobe

Деякі групи українців можуть розраховувати на соціальні виплати від держави. Зокрема такі виплати може отримати одинока мати або батько, які самостійно виховують дитину.

На яку грошову допомогу може розраховувати одинокий батько або мати, розповіли у Міністерстві соціальної політики.

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Як отримати виплати на утримання дитини

Соціальна допомога передбачена для тих, хто виховує дитину. Обсяг допомоги визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу.

Щоб отримати допомогу на утримання дитини потрібно звернутися до органу соціального захисту чи центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або подати заяву через портал "Дія".

До заяви потрібно додати:

Декларацію про доходи та майновий стан сім'ї.

Копію свідоцтва про народження дитини.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з вказівкою відомостей про батька/матір.

Довідку про доходи, якщо вони не вказані в інших джерелах та не можуть бути отримані органами соціального захисту за їх запитом згідно з чинним законодавством.

У випадку смерті одного з батьків — копію свідоцтва про смерть та довідку про те, що діти не отримують пенсії чи державної соціальної допомоги.

У випадку усиновлення дитини — копію рішення про усиновлення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики анонсувало масштабну зміну у питанні призначення різних видів соціальної допомоги та компенсацій українцям, починаючи з 2024 року. Нововведення зачепить усі можливі виплати.

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