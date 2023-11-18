Податки на криптовалюту можуть запровадити в Україні — деталі

Криптовалюта BTC. Фото: Unplush

В Україні народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Детальніше про законопроєкт

Йдеться про зареєстрований проєкт закону № 10225-1. Документ визначає податкові умови для бізнесу, що працює у галузі віртуальних активів.

Серед основних положень законопроєкту — встановлено розміри ставок оподаткування для фізичних осіб. Вони будуть такі:

5% протягом перших трьох років;

9% впродовж наступних п'яти років;

8% — після восьми років.

Джерело: ВРУ

Як зазначається, операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари й послуги.

При цьому провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, будуть оподатковуватися за ставкою 18%, проте теж звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Також передбачається, що резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток та 9% податку на виведений капітал.

Що ще варто знати

Нагадаємо, по всьому світу деякі вчені вірять у потенціал квантових комп'ютерів зламати блокчейн Bitcoin. Проте справжня загроза може надходити від системи винагороди майнерів. Утім, до цього мине ще щонайменше сто років.

Також ми писали, що найбільший цифровий актив Bitcoin досяг найвищої ціни вперше із травня 2022 року. Криптовалюта за добу додала у вартості 11,5%.