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Парламент може ввести податки на криптовалюту — деталі законопроєкту

18 листопада 2023 13:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки на криптовалюту можуть запровадити в Україні — деталі
Криптовалюта BTC. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Детальніше про законопроєкт

Йдеться про зареєстрований проєкт закону № 10225-1. Документ визначає податкові умови для бізнесу, що працює у галузі віртуальних активів.

Серед основних положень законопроєкту — встановлено розміри ставок оподаткування для фізичних осіб. Вони будуть такі:

  • 5% протягом перших трьох років;
  • 9% впродовж наступних п'яти років;
  • 8% — після восьми років.

 

криптовалюта податки
Джерело: ВРУ

Як зазначається, операції з віртуальними активами для юридичних осіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари й послуги.

При цьому провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, будуть оподатковуватися за ставкою 18%, проте теж звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Також передбачається, що резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток та 9% податку на виведений капітал.

Що ще варто знати

Нагадаємо, по всьому світу деякі вчені вірять у потенціал квантових комп'ютерів зламати блокчейн Bitcoin. Проте справжня загроза може надходити від системи винагороди майнерів. Утім, до цього мине ще щонайменше сто років.

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