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Резкое падение курса: сколько будет стоить биткоин в конце июля

13 июля 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резкое падение курса: сколько будет стоить биткоин в конце июля
Биткоин. Фото: REUTERS/Benoit Tessier//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Флагманская криптовалюта биткоин торгуется на уровне около 31 тысячи долларов. Резкий всплеск стоимости наблюдался в первой половине июня. Это приковало внимание инвесторов, однако чрезмерная активность может привести к падению курса.

Об этом сообщают аналитики Finbold.

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Сейчас за один биткоин нужно заплатить примерно 30 670 долларов. К концу июля цена на криптовалюту может упасть на 11% — до стоимости 26 818 долларов.

Аналитики спрогнозировали такую цену на основе оценки стоимости криптофлагмана на трекерах.

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Прогноз аналитиков. Фото: Finbold

Такой всплеск вызвал волну активности от инвесторов и простых энтузиастов, занимающихся трейдингом. По словам аналитиков, внимание на криптовалютном рынке может негативно повлиять на стоимость биткоина.

В недельном разрезе можно увидеть, что BTC упал на 1,6%, однако месячный прирост стоит на месте. Искусственный интеллект дает совершенно противоположные прогнозы. Он считает, что цена на биткоин повысится до 33 329 долларов в конце этого месяца.

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Прогноз искусственного интеллекта. Фото: Finbold

Если это произойдет, то биткоин преодолеет текущую зону сопротивления, а также следующий барьер. Криптовалюта приблизится к третьему уровню корреляции — 36 000 долларов. Стоит отметить, что BTC сложно пройти отметку в 31 000 долларов, поэтому вряд ли ему удастся добиться такого результата.

Какие токены для инвестиции выбрать

Эксперт по криптовалюте Михаэль ван де Поппе рассказал о трех альткойнах, которые отлично подойдут для инвестиций в ближайшее время. Сейчас существует большая вероятность их подорожания на рынке. Речь идет о:

  • Arbitrum (ARB) — 1,13 доллара;
  • Aptos (APT) — 7,06 долларов;
  • SUI (SUI) — 0,68 доллара.

Напомним, президент США Джо Байден продолжает винить криптоинвесторов в неуплате налогов не в полном объеме. Как рынок криптовалют отреагировал на это заявление.

Также мы писали, что в 2022-м только 19% преступных криптоопераций пришлось на биткоин. А еще семь лет назад 97% незаконных криптоопераций осуществлялись именно вокруг этой криптовалюты.

Добавим, Европейский Союз на днях заключил политическое соглашение по новому законодательству о банковском капитале, в частности по криптоактивам. Это произошло после того, как некоторые европейские депутаты стремились вообще запретить банкам использовать "необеспеченную" криптовалюту.

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