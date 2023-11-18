Налоги на криптовалюту могут ввести в Украине — детали

Криптовалюта BTC. Фото: Unplush

В Украине народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

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Подробнее о законопроекте

Речь идет о зарегистрированном проекте закона №10225-1. Документ определяет налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

Среди основных положений законопроекта — установлены размеры ставок налогообложения для физических лиц. Они будут следующие:

5% в течение первых трех лет;

9% в течение следующих пяти лет;

8% — после восьми лет.

Источник: ВРУ

Как отмечается, сделки с виртуальными активами для юридических лиц будут освобождаться от НДС, за исключением служебных токенов, которыми будут токенизированы товары и услуги.

При этом провайдеры, которые будут предоставлять услуги с виртуальными активами, будут облагаться налогом по ставке 18%, однако тоже будут освобождаться от НДС, за исключением консультационных услуг.

Также предполагается, что резиденты Дія.Сіті смогут выбрать между 18% налога на прибыль и 9% налога на выведенный капитал.

Что еще стоит знать

Напомним, во всем мире некоторые ученые верят в потенциал квантовых компьютеров сломать блокчейн Bitcoin. Однако подлинная угроза может поступать от системы вознаграждения майнеров. Впрочем, до этого пройдет еще не менее ста лет.

Также мы писали, что самый большой цифровой актив Bitcoin достиг самой высокой цены впервые с мая 2022 года. Криптовалюта за сутки прибавила в стоимости 11,5%.