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Парламент может ввести налоги на криптовалюту — детали законопроекта

18 ноября 2023 13:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги на криптовалюту могут ввести в Украине — детали
Криптовалюта BTC. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском портале.

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Подробнее о законопроекте

Речь идет о зарегистрированном проекте закона №10225-1. Документ определяет налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

Среди основных положений законопроекта — установлены размеры ставок налогообложения для физических лиц. Они будут следующие:

  • 5% в течение первых трех лет;
  • 9% в течение следующих пяти лет;
  • 8% — после восьми лет.

 

криптовалюта налоги
Источник: ВРУ

Как отмечается, сделки с виртуальными активами для юридических лиц будут освобождаться от НДС, за исключением служебных токенов, которыми будут токенизированы товары и услуги.

При этом провайдеры, которые будут предоставлять услуги с виртуальными активами, будут облагаться налогом по ставке 18%, однако тоже будут освобождаться от НДС, за исключением консультационных услуг.

Также предполагается, что резиденты Дія.Сіті смогут выбрать между 18% налога на прибыль и 9% налога на выведенный капитал.

Что еще стоит знать

Напомним, во всем мире некоторые ученые верят в потенциал квантовых компьютеров сломать блокчейн Bitcoin. Однако подлинная угроза может поступать от системы вознаграждения майнеров. Впрочем, до этого пройдет еще не менее ста лет.

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