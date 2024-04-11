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Пенсія і в гривнях, і в рублях — як живуть пенсіонери в окупації

11 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Пенсія і в гривнях, і в рублях — як живуть пенсіонери в окупації
Пенсія у гривні. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Українські пенсіонери, які залишились на тимчасово окупованих територіях, мають змогу отримувати як російську, так і українську пенсії. І саме це робить їх вразливими до толерування окупантів. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Українські пенсії продовжують надходити пенсіонерам в окупації. За умови, якщо картки активні та є доступ до електронного кабінету, пенсіонери можуть вільно розпоряджатись цими грошима. 

"Загалом можемо сказати, що, мабуть, в окупації сьогодні пенсіонери в найкращому становищі, тому що українські пенсії залишилися, а окупанти поруч з цим сплачують ще пенсії російські. І пенсіонер, якщо має бажання, він буде отримувати дві пенсії", — повідомив Віктор Дудукалов.

Інколи російська пенсія навіть перевищує українську — за рахунок дотацій, звісно, аби схилити на бік окупантів якомога більше людей. І саме це, на жаль, робить пенсіонерів найбільш вразливими до взаємодії з росіянами. 

"Насправді ж, незважаючи на збільшення їхніх доходів, гроші все одно витрачати немає куди. Максимум, що вони можуть собі дозволити, це нормальне більш-менш харчування і допомагати, може, дітям, які виїхали з окупованої території. Але насправді це все, тому що медикаменти вони купити не можуть нормальні, послуги якісь отримати нормальні не можуть, тобто незрозуміло куди витрачати ці пенсії", — пояснив заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, росіяни на тимчасово окупованих територіях почали ставити штампи на українські свідоцтва про народження дітей, які засвідчують, що вони громадяни РФ. 

Тим часом в Маріуполі виявили масові випадки захворювання холерою серед дітей.

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