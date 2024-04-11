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Пенсия и в гривнах, и в рублях — как живут пенсионеры в оккупации

11 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Пенсия и в гривнах, и в рублях — как живут пенсионеры в оккупации
Пенсия в гривне Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Украинские пенсионеры, оставшиеся на временно оккупированных территориях, могут получать как российскую, так и украинскую пенсии. И именно это делает их уязвимыми к лояльности к окупантам.

Об этом Новости.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Украинские пенсии продолжают поступать пенсионерам в оккупации. При условии, что карточки активны и есть доступ к электронному кабинету, пенсионеры могут свободно распоряжаться этими деньгами.

"В целом можем сказать, что, видимо, в оккупации сегодня пенсионеры в лучшем положении, потому что украинские пенсии остались, а оккупанты рядом с этим платят еще пенсии российские. И пенсионер, если хочет, он будет получать две пенсии", — сообщил Виктор Дудукалов.

Иногда российская пенсия даже превышает украинскую — за счет дотаций, конечно, чтобы склонить как можно больше людей на сторону оккупантов. И именно это, к сожалению, делает пенсионеров наиболее уязвимыми к взаимодействию с россиянами.

"На самом деле, несмотря на увеличение их доходов, деньги все равно тратить некуда. Максимум, что они могут себе позволить, это нормальное более-менее питание и помогать, может, детям, выехавшим с оккупированной территории. Но на самом деле это все, поэтому что медикаменты они купить не могут нормальные, услуги какие-то получить нормальные не могут, то есть непонятно куда тратить эти пенсии", — пояснил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, россияне на временно оккупированных территориях начали ставить штампы на украинские свидетельства о рождении детей, удостоверяющих, что они граждане РФ.

Между тем, в Мариуполе выявили массовые случаи заболевания холерой среди детей.

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