Пенсії підвищать через кілька місяців — відомо, коли українці отримають більше

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні у квітні відбулося підвищення пенсій для двох категорій громадян — тим, які надалі працюють, та тим, кому виповнилося 65 років. Однак у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили заяву про те, що у травні громадянам не нарахують обіцяних виплат.

Про те, коли чекати підвищення, йдеться у заяві фонду.

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Чому пенсіонери не отримають суму підвищення у травні

Як зазначають у ПФУ, певна частина громадян у квітні має право на перерахунок пенсійних виплат. Їх підвищать працюючим пенсіонерам через збільшення страхового стажу. Відповідна категорія осіб повинна раз на два роки отримувати надбавку.

Важливою умовою є те, щоб станом на початок березня 2024 року українець накопичив 24 місяці стажу. Також необхідно, щоб такі громадяни виконали вимоги до свого стажу і пропрацювали щонайменше 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки).

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати на 1 березня 2024 року буде накопичено менше 24 місяців стажу, то перерахунку не буде. Доведеться попрацювати зазначений період — і тільки після цього зроблять доплату. Заробітна платня для розрахунку підвищеного розміру пенсії змінюватися не буде.

Однак у травні пенсіонери не побачать надбавки до пенсії. Суму підвищення отримають лише через два місяці — у червні. У фонді уточнили, що перерахунок проводять тільки після отримання даних про сплату єдиного внеску за перший квартал року з Держреєстру загальнообов'язкового держсоціального страхування.

Як правило, звіти надходять із затримкою до 10 травня. Саме тому пенсіонери отримають свої доплати за минулі місяці у червні.

Другій категорії українців з 65-річного віку нададуть мінімум 40% від мінімальної зарплатні, яка збільшилась у квітні до 8 тис. грн. Через це мінімальна пенсія для таких пенсіонерів з цього місяця становить 3,2 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, квітні 2024 року українські пенсіонери можуть отримати цілу низку доплат. Зокрема, йдеться про вікові надбавки, доплати за станом здоровʼя, за виховання дітей.

Раніше повідомлялося, що у середньому в Україні пенсія суддів становить понад 100 тисяч гривень, при цьому деякі з них можуть отримувати понад 200 тисяч гривень. Проте більшість звичайних українців отримують до 4 тисяч гривень пенсії.