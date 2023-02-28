Пенсія по інвалідності у 2023 році: чи може збільшитись сума

З 1 березня 2023 року пенсіонерам проведуть індексацію виплат — на 20%

Пенсії по інвалідності розраховують відповідно до віку, групи та страхового стажу особи. Відповідно, сума у кожного з них буде різною.

Про це пише 24 канал.

Яка пенсія в осіб з інвалідності цього року:

І група інвалідності — страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, які мають 100% розміру пенсії за віком;

ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;

ІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності у 2023 році:

Для осіб, які мають І групу інвалідності — 2 300 грн;

для осіб, які не працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 100 грн;

для осіб, які працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 093 грн.

Документи, які потрібні для призначення виплати

Для початку потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати всі потрібно документи. Це можна зробити офлайн або онлайн.

Вам потрібно:

Написати заяву на призначення пенсії;

при собі мати паспорт, а якщо пенсія призначається на дитину — свідоцтво про народження;

власникам ID-паспорта потрібно принести довідку про реєстрацію з місця проживання;

картка платника податків;

трудова книжка;

відомість про заробітну плату;

довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус;

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Індексація виплат у березні

З 1 березня 2023 року пенсіонерам проведуть індексацію виплат — на 20%. Вони зможуть отримати додатково від 200 до 500 гривень.

Її проведуть для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Підвищення не отримають військові пенсіонери, ті, хто має наукову пенсію та пенсіонери-держслужбовці.

Нагадаємо, наразі мінімальна пенсія в Україні становить майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.