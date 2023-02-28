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Пенсія по інвалідності у 2023 році: чи може збільшитись сума

28 лютого 2023 20:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пенсія по інвалідності у 2023 році: чи може збільшитись сума
З 1 березня 2023 року пенсіонерам проведуть індексацію виплат — на 20%
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пенсії по інвалідності розраховують відповідно до віку, групи та страхового стажу особи. Відповідно, сума у кожного з них буде різною.

Про це пише 24 канал.

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Яка пенсія в осіб з інвалідності цього року:

  • І група інвалідності — страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, які мають 100% розміру пенсії за віком;
  • ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;
  • ІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності у 2023 році:

  • Для осіб, які мають І групу інвалідності  — 2 300 грн;
  • для осіб, які не працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 100 грн;
  • для осіб, які працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 093 грн.

Документи, які потрібні для призначення виплати

Для початку потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати всі потрібно документи. Це можна зробити офлайн або онлайн. 

Вам потрібно:

  • Написати заяву на призначення пенсії;
  • при собі мати паспорт, а якщо пенсія призначається на дитину — свідоцтво про народження;
  • власникам ID-паспорта потрібно принести довідку про реєстрацію з місця проживання;
  • картка платника податків;
  • трудова книжка;
  • відомість про заробітну плату;
  • довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус;
  • фото розміром 3х4.

Індексація виплат у березні

З 1 березня 2023 року пенсіонерам проведуть індексацію виплат — на 20%. Вони зможуть отримати додатково від 200 до 500 гривень.

Її проведуть для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Підвищення не отримають військові пенсіонери, ті, хто має наукову пенсію та пенсіонери-держслужбовці.

Нагадаємо, наразі мінімальна пенсія в Україні становить майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.

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