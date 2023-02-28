Пенсія по інвалідності у 2023 році: чи може збільшитись сума
Пенсії по інвалідності розраховують відповідно до віку, групи та страхового стажу особи. Відповідно, сума у кожного з них буде різною.
Про це пише 24 канал.
-
Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі
-
Відмовився проходити військову службу: в Умані судитимуть чоловіка
-
Фінансова стабільність росії буде фатально зруйнована через санкції, - екс-замміністра фінансів рф
-
Муляж гіпсу і ручка з секретом: як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки
-
"Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт
-
Справжня криза російської економіки ще попереду, - вчений
-
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли нові території
-
"Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту
-
До весняного тепла ще далеко: синоптики розповіли про завтрашню погоду
-
Російські експерти пояснили атипову реакцію економіки рф на міжнародні санкції
Яка пенсія в осіб з інвалідності цього року:
- І група інвалідності — страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, які мають 100% розміру пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності у 2023 році:
- Для осіб, які мають І групу інвалідності — 2 300 грн;
- для осіб, які не працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 100 грн;
- для осіб, які працюють та мають ІІ-ІІІ групи — 2 093 грн.
Документи, які потрібні для призначення виплати
Для початку потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати всі потрібно документи. Це можна зробити офлайн або онлайн.
Вам потрібно:
- Написати заяву на призначення пенсії;
- при собі мати паспорт, а якщо пенсія призначається на дитину — свідоцтво про народження;
- власникам ID-паспорта потрібно принести довідку про реєстрацію з місця проживання;
- картка платника податків;
- трудова книжка;
- відомість про заробітну плату;
- довідка з МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, який підтверджує статус;
- фото розміром 3х4.
Індексація виплат у березні
З 1 березня 2023 року пенсіонерам проведуть індексацію виплат — на 20%. Вони зможуть отримати додатково від 200 до 500 гривень.
Її проведуть для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.
Підвищення не отримають військові пенсіонери, ті, хто має наукову пенсію та пенсіонери-держслужбовці.
Нагадаємо, наразі мінімальна пенсія в Україні становить майже дві тисячі гривень. Пенсійний фонд України перерахував суму для категорій українців, які гарантовано отримуватимуть більше. Щоправда, пощастило далеко не всім.