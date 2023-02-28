Пенсия по инвалидности в 2023 году: может ли увеличиться сумма

С 1 марта 2023 года пенсионерам проведут индексацию выплат — на 20%

Пенсии по инвалидности рассчитывают в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем лица. Соответственно, сумма у каждого из них будет разной.

Об этом пишет 24 канал.

Какая пенсия у лиц по инвалидности в этом году:

I группа инвалидности — страховой стаж должен составлять от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеющих 100% размера пенсии по возрасту;

ІІ группа инвалидности — стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту;

ІІ группа инвалидности — страховой стаж от 1 до 14 лет, а размер — 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности в 2023 году:

Для лиц, имеющих I группу инвалидности — 2 300 грн;

для лиц, не работающих и имеющих ІІ-ІІІ группы — 2 100 грн;

для лиц, работающих и имеющих ІІ-ІІІ группы — 2 093 грн.

Документы, которые необходимые для назначения выплаты

Для начала нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить все необходимые документы. Это можно сделать оффлайн или онлайн.

Вам нужно:

Написать заявление о назначении пенсии;

при себе иметь паспорт, а если пенсия назначается на ребенка — свидетельство о рождении;

владельцам ID-паспорта следует принести справку о регистрации с места жительства;

карточка налогоплательщика;

трудовая книжка;

ведомость о заработной плате;

справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны или другой документ, подтверждающий статус;

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Индексация выплат в марте

С 1 марта 2023 года пенсионерам проведут индексацию выплат — на 20%. Они могут получить дополнительно от 200 до 500 гривен.

Ее проведут для граждан, получающих пенсию по возрасту, минимальную пенсию, лица с инвалидностью, пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС.

Повышения не получат военные пенсионеры, имеющие научную пенсию и пенсионеры-госслужащие.

Напомним, минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.