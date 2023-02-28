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Пенсия по инвалидности в 2023 году: может ли увеличиться сумма

28 февраля 2023 20:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Пенсия по инвалидности в 2023 году: может ли увеличиться сумма
С 1 марта 2023 года пенсионерам проведут индексацию выплат — на 20%
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Пенсии по инвалидности рассчитывают в соответствии с возрастом, группой и страховым стажем лица. Соответственно, сумма у каждого из них будет разной.

Об этом пишет 24 канал.

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Какая пенсия у лиц по инвалидности в этом году:

  • I группа инвалидности — страховой стаж должен составлять от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, имеющих 100% размера пенсии по возрасту;
  • ІІ группа инвалидности — стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту;
  • ІІ группа инвалидности — страховой стаж от 1 до 14 лет, а размер — 50% пенсии по возрасту.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности в 2023 году:

  • Для лиц, имеющих I группу инвалидности — 2 300 грн;
  • для лиц, не работающих и имеющих ІІ-ІІІ группы — 2 100 грн;
  • для лиц, работающих и имеющих ІІ-ІІІ группы — 2 093 грн.

Документы, которые необходимые для назначения выплаты

Для начала нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить все необходимые документы. Это можно сделать оффлайн или онлайн.

Вам нужно:

  • Написать заявление о назначении пенсии;
  • при себе иметь паспорт, а если пенсия назначается на ребенка — свидетельство о рождении;
  • владельцам ID-паспорта следует принести справку о регистрации с места жительства;
  • карточка налогоплательщика;
  • трудовая книжка;
  • ведомость о заработной плате;
  • справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны или другой документ, подтверждающий статус;
  • фото размером 3х4.

Индексация выплат в марте

С 1 марта 2023 года пенсионерам проведут индексацию выплат — на 20%. Они могут получить дополнительно от 200 до 500 гривен.

Ее проведут для граждан, получающих пенсию по возрасту, минимальную пенсию, лица с инвалидностью, пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС.

Повышения не получат военные пенсионеры, имеющие научную пенсию и пенсионеры-госслужащие.

Напомним, минимальная пенсия в Украине составляет почти две тысячи гривен. Пенсионный фонд Украины перечислил сумму для категорий украинцев, которые будут гарантированно получать больше. Правда, повезло далеко не всем.

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