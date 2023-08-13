Пенсія у 2023 році: хто може залишитися без виплат

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

До кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Як це вплине на громадян-пенсіонерів, розбиралися Новини.LIVE.

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До кінця року в Україні мають первірити відповідність персональних даних отримувачів виплат.

Це передбачає Закон України "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" та наказ "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

У Пенсійному фонді України заявляють, що оцінюватимуть правомірність надання пенсійних виплат і щомісячного довічного грошового утримання.

Отже, пенсія 2023 року не надаватиметься у разі певних причин. Зокрема, це стосується таких обставин:

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців;

пенсіонеру призначили пенсію за документами, що мають помилки або невідповідності;

якщо пенсіонер перебрався на постійне місце проживання за кордон;

отримання виплат на підставі фальшивих або недійсних документів;

якщо пенсіонер помер — у такому разі пенсію забирають відповідно до законодавчих моментів;

якщо пенсіонер переселенець і змінив місце проживання, не повідомивши відповідні органи.

Одержувач пенсії може її втратити. Для того, щоб раптово не залишитися без державних виплат, потрібно перевірити чи все гаразд із документами.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомляють, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.

При призначенні пенсії важливий не лише стаж, а й розмір зарплати: чим вона вища, тим вищою буде пенсія.