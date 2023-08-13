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Пенсия в 2023 году: кто может остаться без выплат

13 августа 2023 01:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пенсия в 2023 году: кто может остаться без выплат
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До конца текущего года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Как это повлияет на граждан-пенсионеров, разбирались Новини.LIVE.

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До конца года в Украине должны проверить соответствие персональных данных получателей выплат.

Это предусматривает Закон Украины "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании" и приказ "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

В Пенсионном фонде Украины заявляют, что будут оценивать правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Следовательно, пенсия в 2023 году не будет предоставляться по определенным причинам. В частности, это касается следующих обстоятельств:

  • пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев;
  • пенсионеру назначили пенсию по документам, имеющим ошибки или несоответствия;
  • если пенсионер перебрался на постоянное место жительства за границу;
  • получение выплат на основании фальшивых или недействительных документов;
  • если пенсионер умер — в таком случае пенсию забирают в соответствии с законодательными моментами;
  • если пенсионер переселенец и сменил место жительства, не уведомив соответствующие органы.

Получатель пенсии может потерять ее. Для того чтобы внезапно не остаться без государственных выплат, нужно проверить все ли в порядке с документами.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщают, что размер пенсии зависит от двух критериев: это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равно или меньше средней по стране.

При назначении пенсии важен не только стаж, но и размер зарплаты: чем она выше, тем выше будет пенсия.

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