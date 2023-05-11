Пенсія у 7,8 тис. грн — у ПФУ розповіли, як українцям оформити виплати

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У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках призначають громадянам виплати у 7,8 тис. грн у 2023 році. Розраховувати на таку суму можуть непрацездатні члени родини загиблого, яких він утримував.

Про це поінформували у пресцентрі ПФУ.

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Як пояснили у фонді, зараз в Україні багато родин змушені звертатися у відповідні органи за призначенням пенсії на дітей через втрату годувальника на тлій війни. Умови, порядок нарахування та розмір пенсій через втрату годувальника-військовозобов'язаного прописано у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб".

Претендувати на такі виплати можуть непрацездатні члени сім'ї загиблого, які були на його утриманні. Це може бути дружина чи чоловік, батько чи матір, діти.

Зокрема, дітям такі пенсії загиблого батька призначають та виплачують до досягнення 18-річного віку, а якщо навчаються на денній формі, то до кінця закінчення навчання, проте не більше ніж до 23 років.

Матерям, батькам, дружині загиблого, які досягли пенсійного віку, виплати здійснюватимуть прижиттєво, а особам, які мають інвалідність — на весь період інвалідності.

Розмір таких виплат встановлюється у залежності від розміру грошового забезпечення загиблого годувальника, а також кількості утриманців, яким призначається пенсія.

Сума пенсії матері чи батькові, дружині чи чоловікові, дитині становить 70% грошового забезпечення годувальника. У разі, якщо право на пенсію мають двоє та більше дітей, то її розмір не може перевищувати 50% грошового забезпечення загиблого на кожну дитину.

Також урядовою постановою встановлено, що кожному непрацездатному батькові, дружині чи чоловікові загиблого військового, незалежно від інших членів родини, нараховується 7,8 тис. грн.

Якщо ж пенсію у разі втрати годувальника призначають на двох та більше дітей, то адресна допомога встановлюється у сумі, що не більше 6,1 тис. грн на кожну дитину.

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Нагадаємо, раніше у Департаменті пенсійного забезпечення ПФУ розповіли про питання щодо виходу військових на пенсію під час війни: як вийти на заслужений відпочинок та на які виплати розраховувати.

Також ми писали про те, що у Верховній Раді України (ВРУ) триває робота над новим законодавством, що стосується грошового забезпечення та доплат військовослужбовців.