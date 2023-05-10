Пенсії в Україні — громадян планують позбавляти виплат

Чоловік похилого віку в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українських пенсіонерів чекають перевірки на правильність виплат, після чого багатьох можуть позбавити права на них. Фахівці розповіли про деталі такої ініціативи та чи це законно.

Про це повідомляє видання Delo.ua.

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1 травня Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства фінансів від 13.04.2023 року "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" (№ 718/39774). Раніше цей проєкт було оприлюднено на сайті Федерації профспілок для обговорення.

У Міністерстві фінансів пояснили, що йдеться не про перевірки з метою позбавлення пенсій громадян, а лише про рекомендації.

"За результатами верифікації Мінфін надає ПФУ рекомендації щодо проведення додаткової перевірки правомірності отримання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання або усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних", — зазначили у відомстві.

Тобто Мінфін під час здійснення верифікації не втручатиметься в процедуру нарахування пенсій і грошового забезпечення та не ухвалюватиме рішень щодо позбавлення або скорочення таких виплат. Відповідні рішення ж щодо неправомірності та припинення виплат ухвалюватиме орган, що їх здійснює виплати, відповідно до законодавства.

Як відбуватимуться перевірки

Відомо, що інформацію щодо пенсійних виплат, якою володіє Пенсійний фонд України (ПФУ), в Мінфіні звірятимуть з даними з інших реєстрів. Зокрема:

Державного реєстру фізосіб;

Єдиного державного демографічного реєстру;

Централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соцполітики;

Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Якщо за результатом перевірок виявлять порушення в нарахуванні виплат чи невідповідність даних, то виплати коштів або припинятимуть, або пенсіонера змусять повернути переплату.

Чи законні майбутні перевірки

За словами юриста Ростислава Кравця, здійснення такої верифікації цілком можливе, спрямоване на скорочення витрат державного бюджету та відновлення справедливості.

Водночас на думку ексміністра соціальної політики Андрія Реви, якби Міністерство фінансів втручалося напряму у позбавлення чи скорочення виплат, та такі дії вважалися б незаконними, відповідно до ст. 19 Конституції. Вона передбачає, що держоргани і посадові мають діяти лише в межах визначених повноважень. Мінфін відповідними повноваженнями щодо втручання у виплати пенсій не наділений. Виплатою пенсій займається ПФУ, який підпорядкований Міністерству соціальної політики. У будь-якому випадку позбавляти громадян права на пенсії може тільки суд, додав ексміністр.

Нагадаємо, пенсії українських прокурорів перевищують розмір виплат таких же фахівців у країнах Європи. Зокрема, українці отримують приблизно стільки ж, як британці.

Також ми писали, що колишні судді Конституційного суду України (КСУ) отримують найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень щомісяця. У ВР ініціювали скорочення пенсій, що передбачає проєкт закону №8321.