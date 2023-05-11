Пенсия в 7,8 тыс. грн — в ПФУ рассказали, как украинцам оформить выплаты

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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях назначают гражданам выплаты в 7,8 тыс. грн в 2023 году.

Рассчитывать на такую сумму могут нетрудоспособные члены семьи погибшего, которых он содержал.

Об этом проинформировали в пресс-центре ПФУ.

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Как пояснили в фонде, сейчас в Украине многие семьи вынуждены обращаться в соответствующие органы за назначением пенсии на детей из-за потери кормильца на фоне войны. Условия, порядок начисления и размер пенсий из-за потери кормильца-военнообязанного прописаны в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Претендовать на такие выплаты могут нетрудоспособные члены семьи погибшего, находившиеся на его содержании. Это могут быть жена или муж, отец или мать, дети.

В частности, детям такие пенсии погибшего родителя назначают и выплачивают до достижения 18-летнего возраста, а если учатся на дневной форме, то до конца окончания обучения, но не более 23 лет.

Матерям, родителям, женам погибших, достигшие пенсионного возраста, выплаты будут осуществляться прижизненно, а лицам, имеющим инвалидность — на весь период инвалидности.

Размер таких выплат устанавливается в зависимости от размера денежного довольствия погибшего кормильца, а также количества лиц, пребывавших на содержании, которым назначается пенсия.

Сумма пенсии матери или отцу, жене или мужу, ребенку составляет 70% денежного довольствия кормильца. В случае, если право на пенсию имеют двое и более детей, то ее размер не может превышать 50% денежного довольствия погибшего на каждого ребенка.

Также правительственным постановлением установлено, что каждому нетрудоспособному отцу, жене или мужу погибшего военного независимо от других членов семьи насчитывается 7,8 тыс. грн.

Если же пенсию в случае потери кормильца назначают на двоих и более детей, адресная помощь устанавливается в сумме, что не более 6,1 тыс. грн на каждого ребенка.

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Напомним, ранее в Департаменте пенсионного обеспечения ПФУ рассказали о вопросе выхода военных на пенсию во время войны: как выйти на заслуженный отдых и на какие выплаты рассчитывать.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащих.