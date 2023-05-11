Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Пенсия в 7,8 тыс. грн: в ПФУ рассказали, как украинцам оформить выплаты arrow

Пенсия в 7,8 тыс. грн: в ПФУ рассказали, как украинцам оформить выплаты

11 мая 2023 07:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсия в 7,8 тыс. грн — в ПФУ рассказали, как украинцам оформить выплаты
Украинская национальная валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях назначают гражданам выплаты в 7,8 тыс. грн в 2023 году.
Рассчитывать на такую сумму могут нетрудоспособные члены семьи погибшего, которых он содержал.

Об этом проинформировали в пресс-центре ПФУ.

Читайте также:

Кто именно имеет право на пенсию

Как пояснили в фонде, сейчас в Украине многие семьи вынуждены обращаться в соответствующие органы за назначением пенсии на детей из-за потери кормильца на фоне войны. Условия, порядок начисления и размер пенсий из-за потери кормильца-военнообязанного прописаны в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Претендовать на такие выплаты могут нетрудоспособные члены семьи погибшего, находившиеся на его содержании. Это могут быть жена или муж, отец или мать, дети.

В частности, детям такие пенсии погибшего родителя назначают и выплачивают до достижения 18-летнего возраста, а если учатся на дневной форме, то до конца окончания обучения, но не более 23 лет.

Матерям, родителям, женам погибших, достигшие пенсионного возраста, выплаты будут осуществляться прижизненно, а лицам, имеющим инвалидность — на весь период инвалидности.

Размер таких выплат устанавливается в зависимости от размера денежного довольствия погибшего кормильца, а также количества лиц, пребывавших на содержании, которым назначается пенсия.

Сумма пенсии матери или отцу, жене или мужу, ребенку составляет 70% денежного довольствия кормильца. В случае, если право на пенсию имеют двое и более детей, то ее размер не может превышать 50% денежного довольствия погибшего на каждого ребенка.

Также правительственным постановлением установлено, что каждому нетрудоспособному отцу, жене или мужу погибшего военного независимо от других членов семьи насчитывается 7,8 тыс. грн.

Если же пенсию в случае потери кормильца назначают на двоих и более детей, адресная помощь устанавливается в сумме, что не более 6,1 тыс. грн на каждого ребенка.

Больше о пенсиях

Напомним, ранее в Департаменте пенсионного обеспечения ПФУ рассказали о вопросе выхода военных на пенсию во время войны: как выйти на заслуженный отдых и на какие выплаты рассчитывать.

Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащих.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас