Які виплати передбачені для ІІ та ІІІ груп інвалідності

Воїн ЗСУ на реабілітації. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У разі повної або часткової втрати працездатності в Україні призначається пенсія з інвалідності. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.

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Як повідомляють у Мінсоцполітики, пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала сама інвалідність:

у період роботи,

до влаштування на роботу,

після припинення роботи.

Також повідомляється, що на призначення пенсії з інвалідності до Пенсійного фонду слід подати заяву. Але це варто зробити протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Виплати для ІІ та ІІІ груп інвалідності

У Мінсоцполітики зазначають, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.

Залежно від віку, його тривалість має становити щонайменше від 1 до 15 років. Наприклад:

до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років.

В Уряді кажуть, що для людей передбачена виплата:

ІІ група інвалідності — у розмірі 90% пенсії за віком. Розмір може становити в середньому 2 100 гривень.

ІІІ група інвалідності — виплата становить 50% пенсії за віком. Її розмір може становити 2 100 гривень.

Також у відомстві пояснили, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Документи на призначення пенсій з інвалідності

Заява про призначення пенсії з інвалідності.

Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.

Ідентифікаційний номер.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).

Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.

Відомості про зарплату.

Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати в рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть приблизно на 20%.

За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже у серпні.