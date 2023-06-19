Які виплати передбачені для ІІ та ІІІ груп інвалідності

Пенсія з інвалідності: які виплати передбачені для ІІ та ІІІ груп
У разі повної або часткової втрати працездатності в Україні призначається пенсія з інвалідності. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.
Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України.
Хто може розраховувати на пенсію з інвалідності
Як повідомляють у Мінсоцполітики, пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала сама інвалідність:
- у період роботи,
- до влаштування на роботу,
- після припинення роботи.
Також повідомляється, що на призначення пенсії з інвалідності до Пенсійного фонду слід подати заяву. Але це варто зробити протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності.
Виплати для ІІ та ІІІ груп інвалідності
У Мінсоцполітики зазначають, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.
Залежно від віку, його тривалість має становити щонайменше від 1 до 15 років. Наприклад:
- до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
- від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
- від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років.
В Уряді кажуть, що для людей передбачена виплата:
- ІІ група інвалідності — у розмірі 90% пенсії за віком. Розмір може становити в середньому 2 100 гривень.
- ІІІ група інвалідності — виплата становить 50% пенсії за віком. Її розмір може становити 2 100 гривень.
Також у відомстві пояснили, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
Документи на призначення пенсій з інвалідності
- Заява про призначення пенсії з інвалідності.
- Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.
- Ідентифікаційний номер.
- Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).
- Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.
- Відомості про зарплату.
Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати в рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть приблизно на 20%.
За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже у серпні.