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Пенсія з інвалідності: які виплати передбачені для ІІ та ІІІ груп

19 червня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Які виплати передбачені для ІІ та ІІІ груп інвалідності
Воїн ЗСУ на реабілітації. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У разі повної або часткової втрати працездатності в Україні призначається пенсія з інвалідності. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України

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Як повідомляють у Мінсоцполітики, пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала сама інвалідність:

  • у період роботи,
  • до влаштування на роботу,
  • після припинення роботи.

Також повідомляється, що на призначення пенсії з інвалідності до Пенсійного фонду слід подати заяву. Але це варто зробити протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності. 

Виплати для ІІ та ІІІ груп інвалідності

У Мінсоцполітики зазначають, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж.

Залежно від віку, його тривалість має становити щонайменше від 1 до 15 років. Наприклад:

  • до досягнення особою 25 років включно — 1 рік;
  • від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;
  • від 54 років до досягнення особою 59 року включно — 10 років.

В Уряді кажуть, що для людей передбачена виплата:

  • ІІ група інвалідності —  у розмірі 90% пенсії за віком. Розмір може становити в середньому 2 100 гривень.
  • ІІІ група інвалідності  — виплата становить 50% пенсії за віком. Її розмір може становити 2 100 гривень.

Також у відомстві пояснили, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Документи на призначення пенсій з інвалідності

  • Заява про призначення пенсії з інвалідності.
  • Паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік.
  • Ідентифікаційний номер.
  • Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо).
  • Виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності.
  • Відомості про зарплату.

Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати в рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть приблизно на 20%.

За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже у серпні.

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