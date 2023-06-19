Какие выплаты предусмотрены для ІІ и ІІІ групп инвалидности

Пенсия по инвалидности: какие выплаты предусмотрены для ІІ и ІІІ групп
При полной или частичной потере трудоспособности в Украине назначается пенсия по инвалидности. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.
Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.
Кто может рассчитывать на пенсию по инвалидности
Как сообщают в Минсоцполитики, пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила сама инвалидность:
- в период работы,
- до устройства на работу,
- после прекращения работы.
Также сообщается, что на назначение пенсии по инвалидности в Пенсионный фонд следует подать заявление. И это следует сделать в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.
Выплаты для ІІ и ІІІ групп инвалидности
В Минсоцполитики отмечают, что для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.
В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет. Например:
- до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;
- от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;
- от 54 лет до достижения лицом 59 года включительно — 10 лет.
В правительстве говорят, что для людей предусмотрена выплата:
- ІІ группа инвалидности — в размере 90% пенсии по возрасту. Размер может составлять в среднем 2100 гривен.
- ІІІ группа инвалидности — выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Ее размер может составлять 2100 гривен.
Также в ведомстве объяснили, что если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.
Документы на назначение пенсий по инвалидности
- Заявление о назначении пенсии по инвалидности.
- Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
- Идентификационный номер.
- Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
- Выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
- Сведения о зарплате.
Напомним, в Украине некоторым пенсионерам повысит выплаты в рамках очередной плановой индексации в 2023 году. Суммы возрастут примерно на 20%.
По информации ПФУ, на этот раз индексация коснется тех категорий граждан, которые вышли за заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Проведут ее в июле этого года, однако повышенные суммы граждане получат уже в августе.