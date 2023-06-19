Какие выплаты предусмотрены для ІІ и ІІІ групп инвалидности

Воин ВСУ на реабилитации. Фото: Первое медицинское объединение Львова

При полной или частичной потере трудоспособности в Украине назначается пенсия по инвалидности. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

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Как сообщают в Минсоцполитики, пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила сама инвалидность:

в период работы,

до устройства на работу,

после прекращения работы.

Также сообщается, что на назначение пенсии по инвалидности в Пенсионный фонд следует подать заявление. И это следует сделать в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Выплаты для ІІ и ІІІ групп инвалидности

В Минсоцполитики отмечают, что для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.

В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет. Например:

до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;

от 54 лет до достижения лицом 59 года включительно — 10 лет.

В правительстве говорят, что для людей предусмотрена выплата:

ІІ группа инвалидности — в размере 90% пенсии по возрасту. Размер может составлять в среднем 2100 гривен.

ІІІ группа инвалидности — выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Ее размер может составлять 2100 гривен.

Также в ведомстве объяснили, что если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.

Документы на назначение пенсий по инвалидности

Заявление о назначении пенсии по инвалидности.

Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.

Идентификационный номер.

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).

Выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.

Сведения о зарплате.

Напомним, в Украине некоторым пенсионерам повысит выплаты в рамках очередной плановой индексации в 2023 году. Суммы возрастут примерно на 20%.

По информации ПФУ, на этот раз индексация коснется тех категорий граждан, которые вышли за заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Проведут ее в июле этого года, однако повышенные суммы граждане получат уже в августе.