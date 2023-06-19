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Пенсия по инвалидности: какие выплаты предусмотрены для ІІ и ІІІ групп

19 июня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Какие выплаты предусмотрены для ІІ и ІІІ групп инвалидности
Воин ВСУ на реабилитации. Фото: Первое медицинское объединение Львова
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

При полной или частичной потере трудоспособности в Украине назначается пенсия по инвалидности. Однако для назначения выплаты необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

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Как сообщают в Минсоцполитики, пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила сама инвалидность:

  • в период работы,
  • до устройства на работу,
  • после прекращения работы.

Также сообщается, что на назначение пенсии по инвалидности в Пенсионный фонд следует подать заявление. И это следует сделать в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Выплаты для ІІ и ІІІ групп инвалидности

В Минсоцполитики отмечают, что для назначения выплат необходимо иметь предусмотренный законодательством страховой стаж.

В зависимости от возраста, его продолжительность должна составлять не менее 1-15 лет. Например:

  • до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;
  • от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;
  • от 54 лет до достижения лицом 59 года включительно — 10 лет.

В правительстве говорят, что для людей предусмотрена выплата:

  • ІІ группа инвалидности — в размере 90% пенсии по возрасту. Размер может составлять в среднем 2100 гривен.
  • ІІІ группа инвалидности — выплата составляет 50% пенсии по возрасту. Ее размер может составлять 2100 гривен.

Также в ведомстве объяснили, что если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.

Документы на назначение пенсий по инвалидности

  • Заявление о назначении пенсии по инвалидности.
  • Паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст.
  • Идентификационный номер.
  • Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книга, документы об обучении, военной службе и т.п.).
  • Выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причинах и сроке инвалидности.
  • Сведения о зарплате.

Напомним, в Украине некоторым пенсионерам повысит выплаты в рамках очередной плановой индексации в 2023 году. Суммы возрастут примерно на 20%.

По информации ПФУ, на этот раз индексация коснется тех категорий граждан, которые вышли за заслуженный отдых в соответствии со специальными законами. Проведут ее в июле этого года, однако повышенные суммы граждане получат уже в августе.

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