Пенсії зростуть на 20%: коли на українців чекає підвищення виплат
В Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати в рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть на близько 20%.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Хто і коли отримає більші пенсії
За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже в серпні. Йдеться про такі закони:
- закон "Про державну службу";
- закон "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- закон "Про статус народного депутата України";
- закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Таким чином, збільшені пенсійні виплати отримають державні службовці, співробітники органів місцевого самоврядування, народні депутати та наукові співробітники.
На скільки зростуть пенсії
Очікується, що розмір пенсій підвищиться на 19,7%. При цьому кінцеві суми в усіх будуть різні, адже обрахунок буде для кожного індивідуальний — залежно від того, який був початковий розмір пенсії. Індексація відбудеться автоматично, спеціально звертатися в органи ПФУ не потрібно.
За даними Пенсійного фонду, підвищення виплат українцям коливатиметься від 100 до близько 1 тис. грн.
Кому не підвищать пенсії у 2023-му
Деяким категоріям пенсіонерів доведеться цей рік пережити без доплат до пенсій. Йдеться про таких осіб:
- громадяни, яким нараховують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді);
- пенсіонери, які працюють, із маленьким страховим стажем і пенсією до 2,1 тис. грн;
- пенсіонери, які одержують вищі пенсії від максимальної у 20,93 тис. грн
- колишні співробітники прокуратури.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.
Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.