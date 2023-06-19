Пенсії зростуть на 20% — коли на українців чекає підвищення виплат

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати в рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть на близько 20%.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже в серпні. Йдеться про такі закони:

закон "Про державну службу";

закон "Про службу в органах місцевого самоврядування";

закон "Про статус народного депутата України";

закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Таким чином, збільшені пенсійні виплати отримають державні службовці, співробітники органів місцевого самоврядування, народні депутати та наукові співробітники.

На скільки зростуть пенсії

Очікується, що розмір пенсій підвищиться на 19,7%. При цьому кінцеві суми в усіх будуть різні, адже обрахунок буде для кожного індивідуальний — залежно від того, який був початковий розмір пенсії. Індексація відбудеться автоматично, спеціально звертатися в органи ПФУ не потрібно.

За даними Пенсійного фонду, підвищення виплат українцям коливатиметься від 100 до близько 1 тис. грн.

Кому не підвищать пенсії у 2023-му

Деяким категоріям пенсіонерів доведеться цей рік пережити без доплат до пенсій. Йдеться про таких осіб:

громадяни, яким нараховують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді);

пенсіонери, які працюють, із маленьким страховим стажем і пенсією до 2,1 тис. грн;

пенсіонери, які одержують вищі пенсії від максимальної у 20,93 тис. грн

колишні співробітники прокуратури.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.