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Пенсіонери за кордоном — ПФУ розповів про особливу виплату

3 лютого 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії за кордоном — українцям розповіли про особливу виплату
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про особливості надання виплат, з огляду на перебування багатьох громадян літнього віку за кордоном. Зокрема, уточнили, чи надається допомога родичам на поховання у разі смерті громадянина за межами країни.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

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Виплата на поховання біженців-пенсіонерів

Фахівці фонду зауважили, відповідаючи на запитання, чи передбачається виплата коштів у разі, якщо громадянин пенсійного віку помер у Республіці Польща, що це — можливо.

Також пояснили, що оформити таку виплату допомоги на поховання дозволяється будь-коли після смерті пенсіонера. Для цього треба звернутись в один із сервісних центрів Пенсійного фонду.

У разі перебування у Польщі отримати допомогу на поховання пенсіонера можна, звернувшись у компетентну установу соціального страхування цієї країни.

Це передбачено відповідною Угодою між Україною та Польщею щодо соцзабезпечення від 18 травня 2012 р, додали у ПФУ.

Розмір грошової допомоги

Розміри допомоги поховання пенсіонера залежать від закону, згідно з яким призначалась пенсійна виплата померлому.

Так, якщо пенсіонеру надавали пенсію, призначену за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії. Проте не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3023 грн), тобто 15,115 тис. грн.

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонерів за певних умов можуть позбавляти 20% чи 50% від загальної суми виплати, також можуть взагалі призупиняти нарахування пенсій. Експерти розповіли, як зберегти свої "кревні".

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку стають жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян літнього віку. У результаті у 2028 році, щоб вийти на пенсію, вимагатимуть щонайменше 35 років стажу, тоді як зараз потрібно мати 31 рік.

пенсії
ПФУ
гроші
пенсіонери

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