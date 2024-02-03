Пенсии за границей — украинцам рассказали об особой выплате

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал об особенностях предоставления выплат, учитывая пребывание многих граждан пожилого возраста за границей. В частности, уточнили, оказывается ли помощь родственникам на похороны в случае смерти гражданина за пределами страны.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.

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Специалисты фонда отметили, отвечая на вопрос, предусматривается ли выплата средств в случае, если гражданин пенсионного возраста умер в Республике Польша, что это — возможно.

Также пояснили, что оформить такую выплату пособия разрешается когда угодно после смерти пенсионера. Для этого следует обратиться в один из сервисных центров Пенсионного фонда.

В случае пребывания в Польше получить пособие на похороны пенсионера можно, обратившись в компетентное учреждение социального страхования этой страны.

Это предусмотрено соответствующим Соглашением между Украиной и Польшей относительно соцобеспечения от 18 мая 2012 г., добавили в ПФУ.

Размер денежной помощи

Размеры пособия пенсионера зависят от закона, согласно которому назначалась пенсионная выплата умершему.

Так, если пенсионеру предоставляли пенсию, назначенную по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии. Однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3023 грн.), то есть 15,115 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20 или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои кровные.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для граждан пожилого возраста. В результате в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, потребуют не менее 35 лет стажа, тогда как сейчас нужно иметь 31 год.