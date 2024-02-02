Пенсії та стаж у 2024 році — нові правила негативно вплинуть на українців

Жінка старшого віку. Фото: Unplush

В Україні щороку стають жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян літнього віку. У результаті у 2028 році, щоб вийти на пенсію, вимагатимуть щонайменше 35 років стажу, тоді як зараз потрібно мати 31 рік.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду.

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Цьогоріч дехто з громадян не зможуть вийти на пенсію через підвищення вимог до стажу. На "заслужений відпочинок" зможуть вийти тільки ті, хто має не менше 31 року стажу замість 30, як було торік. Тим, кому не вистачатиме стажу, доведеться працювати до 63 та 65 років.

Норми збільшуватимуться щороку. Для виходу на пенсію у 60 років, потрібно буде мати стільки страхового стажу:

у 2025-му — від 32 років;

у 2026-му — від 33 років;

у 2027-му — від 34 років;

у 2028-му — від 35 років.

У разі, якщо людина не відповідатиме таким умовам, то зможе вийти на пенсію у 63 роки. Однак, для свого 63-річчя потрібно стільки стажу:

у 2024-му — від 21 до 31 року;

у 2025-му — від 22 до 32 років;

у 2026-му — від 23 до 33 років;

у 2027-му — від 24 до 34 років.

у 2028-му — від 25 до 35 років.

Що кажуть експерти щодо посилення вимог до стажу

За розрахунками Міністерства соцполітики, до 2028 року тільки половина громадян України зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть у 65 років, решта — у 63 роки. Водночас, в Інституті демографії та соціальних досліджень зазначають, що у середньому українці мають 32 роки стажу під час виходу на пенсію.

Тобто у 2024 році більшість відповідну норму виконає без проблем, проте через рік посилення вимог щодо страхового стажу стане справжньою проблемою для деяких українців. Вони не матимуть права вийти на пенсію у 60 років, а будуть змушені працювати до 63 чи 65 років. Зі стажем від 21 до 31 року — у 63 роки зможуть отримати пенсію, а зі стажем від 15 до 21 року — у 65 років.

У 2023 році середня пенсія в Україні становила 5,38 тис. гривень. У зв'язку з тим, що громадяни втратять право на пенсії через підвищення страхового стажу, це означає, що в середньому лише за один рік недоотримають щонайменше 64,56 тис. гривень.

В Інституті вважають, що було б чесніше підвищити пенсійний вік одразу для всіх громадян, оскільки правила посилюються для більш молодших українців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ надав детальне пояснення, на які пенсії можуть розраховувати громадяни з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, відомо мінімальні розміри таких виплат.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.