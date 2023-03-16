Пенсії ексдепутатів — які виплати отримують політики

Колишнім політикам нарікати на підвищення не доводиться

В Україні найбільші пенсії отримують не колишні народні депутати Верховної Ради України (ВРУ), а судді. Однак експолітикам навіть під час війни нараховували значно вищі пенсійні виплати, аніж простим громадянам.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ) надана на запит видання "Апостроф".

Які виплати отримували експолітики

Як пише видання, у мережі досі не вщухають дискусії щодо несправедливості березневої індексації пенсій. Багато пенсіонерів незадоволені низькими пенсійними виплатами. Критикують сам підхід у підвищенні: більші виплати, до 1,5 тисячі гривень, отримали ті, у кого високі пенсії, тоді як громадянам з маленькими виплатами доплатили мізер.

При цьому такій категорії громадян, як колишні політики, нарікати на підвищення не доводиться, адже розмір виплат високий і без того.

Так, середній розмір пенсії народного депутата за 2022 рік становив близько 15,5 тис. гривень. Це без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат.

Загалом за рік з бюджету витрачали на довічне утримання одного політика понад 136 тисяч гривень.

Водночас у січні 2023 року середня пенсія нардепа зменшилась в сумі, якщо порівнювати з середнім показником за минулий рік. Становила 15,35 тис. гривень.

Кого можуть позбавити пенсій

В Україні деякі категорії громадян можуть тимчасово позбавити пенсійних виплат чи відмовити у призначенні. В уряді підготували одразу три відповідні законопроєкти.

Як очікується, тимчасове позбавлення пенсій торкнеться осіб, які мають проблеми із законом. А саме — вчинили кримінальні правопорушення, що загрожують національній безпеці країни.

Так, планують припинити виплати пенсій чи не призначити їх особам, які відбувають покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу:

109 — дії, спрямовані на насильницьку зміну влади;

110 — посягання на територіальну цілісність;

111 — державна зрада;

ч. 3−8 ст. 111−1 — колабораціонізм.

Також ініціюють скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Дана категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень. Відповідний проєкт закону №8321 зареєстровано у парламенті.

У пояснювальній записці наголошується, що розмір щомісячного утримання судді КСУ у відставці дорівнює пенсії 70 пенсіонерів (мінімальний розмір). Виплати ж колишніх суддів здійснюються за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Цьогоріч на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.