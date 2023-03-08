Пенсії в Україні — кого з українців позбавлять виплат

В уряді підготували три відповідні законопроєкти

В Україні деяких категорій громадян можуть тимчасово позбавити пенсійних виплат чи відмовити у призначенні. В уряді підготували одразу три відповідні законопроєкти.

Документи оприлюднило Міністерство соціальної політики України.

Що пропонують в уряді

Як зауважили у Мінсоцполітики, у разі ухвалення цих законів вони наберуть чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Йдеться про такі законодавчі ініціативи:

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки;

Про внесення зміни до статті 142 Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки;

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки.

Кого можуть позбавити пенсій

Як очікується, тимчасове позбавлення пенсій торкнеться осіб, які мають проблеми із законом. А саме — вчинили кримінальні правопорушення, що загрожують національній безпеці країни.

Так, планують припинити виплати пенсій чи не призначити їх особам, які відбувають покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу:

109 — дії, спрямовані на насильницьку зміну влади;

110 — посягання на територіальну цілісність;

111 — державна зрада;

ч. 3−8 ст. 111−1 — колабораціонізм.

Виплати пропонують припиняти з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Однак після відбуття покарання у вигляді обмеження волі чи позбавлення волі за вчинення відповідного кримінального правопорушення виплата пенсії має бути поновлена/призначена.

Пропонують припиняти виплати довічного грошового утримання та пенсій особам, яким виплати призначили в порядку та на умовах, визначених окремими законами, зокрема екссуддям, ексвійськовим тощо.

Інші ініціативи

В Україні можуть ухвалити законопроєкт, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Дана категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень. Відповідний проєкт закону №8321 зареєстровано у парламенті.

У пояснювальній записці наголошується, що розмір щомісячного утримання судді КСУ у відставці дорівнює пенсії 70 пенсіонерів (мінімальний розмір). Виплати ж колишніх суддів здійснюються за рахунок держбюджету з податків, які сплачують українці.

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Цьогоріч на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.