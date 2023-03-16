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Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

16 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии экс-депутатов — какие выплаты получают политики
Бывшим политикам сетовать на повышение не приходится
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине самые большие пенсии получают не бывшие народные депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ), а судьи. Однако экс-политикам даже во время войны начисляли более высокие пенсионные выплаты, чем простым гражданам.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда Украины (ПФУ) предоставленная по запросу издания "Апостроф".

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Как пишет издание, в сети до сих пор не утихают дискуссии по поводу несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.

При этом такой категории граждан, как бывшие политики, сетовать на повышение не приходится, ведь размер выплат высок и без того.

Средний размер пенсии народного депутата за 2022 год составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и выплат.

Всего за год из бюджета тратили на пожизненное содержание одного политика более 136 тысяч гривен.

В январе 2023 года средняя пенсия нардепа уменьшилась в сумме, если сравнивать со средним показателем за прошлый год. Составляла 15,35 тыс. гривен.

Кого могут лишить пенсий

В Украине некоторые категории граждан могут временно лишить пенсионных выплат или отказать в назначении. В правительстве подготовили сразу три соответствующих законопроекта.

Как ожидается, временное лишение пенсий коснется лиц, имеющих проблемы с законом. А именно совершили уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности страны.

Так, планируют прекратить выплаты пенсий или не назначить их лицам, отбывающим наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса:

  • 109 — действия, направленные на насильственную смену власти;
  • 110 — посягательство на территориальную целостность;
  • 111 — государственная измена;
  • ч. 3-8 ст. 111-1 — коллаборационизм.

Также инициируют сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Данная категория пенсионеров получает самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен. Соответствующий проект закона №8321 зарегистрирован в парламенте.

В пояснительной записке отмечается, что размер ежемесячного содержания судьи КСУ в отставке равняется пенсии 70 пенсионеров (минимальный размер). Выплаты же бывших судей производятся за счет госбюджета из налогов, которые уплачивают украинцы.

Напомним, граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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