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На українців чекають масові затримки виплат пенсій та соцдопомоги вже з січня

9 грудня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплата пенсії та соцдопомоги під загрозою з січня 2024-го — що кажуть у Раді
Порожній гаманець. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у січні 2024 року можуть початися проблеми із фінансуванням соціальних виплат. Затримка пенсій і соцдопомоги може статися у разі припинення надання допомоги Сполученими Штатами.

Такі припущення щодо розвитку подій озвучила глава бюджетного комітету ВРУ Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes.

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Такий сценарій цілком реальний у зв'язку з припиненням фінансування з боку США. Відомо, що у державному бюджеті на 2024 рік, нещодавно ухваленому Верховною Радою та підписаному президентом, закладено дуже великий обсяг дефіциту — 1,57 трлн гривень.

"Без допомоги США вже у січні у нас можуть виникнути певні складнощі з видатками у соціальній та гуманітарній сферах", — зазначає Підласа.

Українська влада сподівалася покрити його за рахунок міжнародного фінансування. Оскільки гроші, отримані від податків в Україні, йдуть на фінансування армії. Таким чином, фінансування бюджетної сфери фактично два роки лежить на плечах західних країн-партнерів.

Тим часом, у Сполучених Штатах заблокували черговий пакет фінансової підтримки для України. Відповідне питання навіть не було винесене на голосування.

Як заявили сенатори-республіканці, вони можуть проголосувати за надання фіндопомоги Україні, якщо американська влада посилить міграційну політику на півдні США, утому числі на межі з Мексикою. Поки що із демократами вони не мають єдності з цього питання. Саме через це ситуація "зависла" у повітрі.

Не мало ефекту і звернення президента Джо Байдена, де заявив, що програш України в російсько-українській війні, призведе до боротьби США з Росією.

Поки що невідомо, чи будуть гроші на покриття витрат на виплату пенсії, соцдопомоги, а також зарплат працівникам бюджетної сфери.

Що ще варто знати

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital оцінили загрози у разі можливого скорочення міжнародної допомоги у 2024 році. Зокрема, це призведе до неминучої девальвації гривні та підштовхне владу до "непопулярних" рішень. Проте зазначають, що все ж Київ розраховує отримати наступного року всі 40 млрд доларів. Хоч і не виключають затримку на початку року.

Також повідомлялося, що США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

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