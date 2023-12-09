Выплата пенсий и соцпомощи под угрозой с января 2024-го — что говорят в Раде

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В Украине в январе 2024 года могут начаться проблемы с финансированием социальных выплат. Задержка пенсий и соцпомощи может произойти из-за прекращения оказания помощи Соединенными Штатами.

Такие предположения о развитии событий озвучила глава бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа в интервью Forbes.

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Такой сценарий вполне реален в связи с возможным прекращением финансирования со стороны США.

"Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть некоторые сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах", — отмечает Пидласа.

Известно, что в государственном бюджете на 2024 год, недавно принятом Верховной Радой и подписанном президентом, заложен большой объем дефицита — 1,57 трлн гривен.

Украинские власти надеялись покрыть его за счет международного финансирования. Поскольку деньги, вырученные от налогов в Украине, идут на финансирование армии. Таким образом, финансирование бюджетной сферы практически два года лежит на плечах западных стран-партнеров.

Тем временем в Соединенных Штатах заблокировали очередной пакет финансовой поддержки для Украины. Соответствующий вопрос даже не был вынесен на голосование.

Как заявили сенаторы-республиканцы, они могут проголосовать за предоставление финпомощи Украине, если американские власти усилит миграционную политику на юге США, в том числе на границе с Мексикой. Пока с демократами у них нет единства по этому вопросу. Именно поэтому ситуация "зависла" в воздухе.

Не имело эффекта и обращение президента Джо Байдена, где заявил, что проигрыш Украины в российско-украинской войне приведет к борьбе США с Россией.

Пока неизвестно, будут ли деньги на покрытие расходов на выплату пенсии, соцпомощи, а также зарплат работникам бюджетной сферы.

Что еще стоит знать

Напомним, аналитики Dragon Capital оценили угрозы в случае возможного сокращения международной помощи в 2024 году. В частности, это приведет к неизбежной девальвации гривны и подтолкнет власть к "непопулярным" решениям. Однако отмечают, что все же Киев рассчитывает получить в следующем году все 40 млрд долларов. Хотя и не исключают задержку в начале года.

Также сообщалось, что США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии по дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции конгресса.