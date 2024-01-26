Комуналка, соцвиплати та ціни — зміни з 1 лютого 2024 році

Гроші та комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 лютого 2024 року на громадян України чекають деякі зміни, що стосуються житлово-комунальних тарифів, соцвиплат та цін. Експерти розповіли, що саме зміниться в останній місяць зими.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Тарифи на послуги ЖКГ

За рішенням уряду, до кінця опалювального сезону 2023-2024 вартість основних комунальних тарифів для споживачів має залишитися незмінною. Йдеться про природний газ, опалювання та гарячу воду.

Однак суми у платіжках у лютому стануть більші, адже запровадили нову послугу "обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж" у багатоповерхівках. Тарифи будуть різні для міст, адже залежатимуть від кількості квартир та технічних особливостей мереж. Зокрема, у Київській області у середньому коштуватиме послуга 320 гривень.

Також у лютому зміниться вартість електроенергії для малих непобутових споживачів. Йдеться, зокрема, про суб’єктів малого підприємництва, що купують електрику для власного використання, електроустановки яких приєднані до мереж із потужністю до 50 кВт.

Для цієї категорії споживачів тарифи змінюються щомісяця, а вартість розраховуються за методикою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та охоплюють:

вартість купівлі електрики на ринку;

ціни на послуги оператора системи розподілу;

вартість послуги оператора системи передачі;

ціни на послуги постачальника універсальної послуги.

Решта споживачів надалі платитимуть за електроенергію 2,64 грн/кВт•год.

Вартість пального

За словами експертів, з лютого на АЗС слід очікувати зниження цін на пальне. Вартість опуститься до 45-49 грн/л за бензин і дизельне пальне.

Зараз у середньому літр бензину і дизеля коштує 50,60 грн на думку аналітика консалтингової компанії Нафторинок Олександра Сіренка, деякі великі мережі АЗС надають клієнтам знижку, тому кінцева вартість становить 51-52 грн. Вони теж знизять ціни.

Згідно з прогнозом, вартість автомобільного газу на АЗС знизиться ще сильніше. Це пальне може коштуватиме 27,60 грн/л.

Соціальні виплати

У лютому внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають посприяти своїй зайнятості, адже через місяць можуть втратити виплати, якщо не належать до категорії вразливих. Також діє норма для ВПО, яка вимагає, щоб непрацюючі особи працездатного віку упродовж трьох місяців з дня призначення виплат посприяли своїй зайнятості:

знайшли роботу;

відкрили ФОП;

подали заяву на допомогу на здобуття економічної самостійності, гранту, ваучера на навчання;

набули статус безробітного.

Якщо громадяни не посприяють своїй зайнятості чи не отримають статусу безробітного за три місяці з дня призначення допомоги, виплату коштів припинять.

Розмір індексації

Також в останній місяць зими українці отримають перераховані пенсії, мінімальний розмір соцвиплати становитиме 2,36 тис. грн, а максимальний — 23,61 тис. грн.

У другій половині лютого стане відомий точний відсоток індексації пенсії, яку мають провести з 1 березня 2024 року. Раніше в уряді припускали, що він дорівнюватиме 13%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також ми писали, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.