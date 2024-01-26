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Пенсии, тарифы и цены — что и как изменится с 1 февраля

26 января 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммуналка, соцвыплаты и цены — изменения с 1 февраля 2024 года
Деньги и коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 февраля 2024 года граждан Украины ждут некоторые изменения, касающиеся жилищно-коммунальных тарифов, соцвыплат и цен. Эксперты рассказали, что именно изменится в последний месяц зимы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Тарифы на услуги ЖКХ

По решению правительства, до конца отопительного сезона 2023-2024 стоимость основных коммунальных тарифов для потребителей должна остаться неизменной. Речь идет о природном газе, отоплении и горячей воде.

Однако суммы в платежках в феврале станут больше, ведь ввели новую услугу "обслуживания внутридомовых газовых сетей" в многоэтажках. Тарифы будут разными для городов, ведь будут зависеть от количества квартир и технических особенностей сетей. В частности, в Киевской области в среднем обойдется услуга в 320 гривен.

Также в феврале поменяется стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей. Речь идет, в частности, о субъектах малого предпринимательства, покупающих электричество для собственного использования, электроустановки которых подключены к сетям с мощностью до 50 кВт.

Для этой категории потребителей тарифы меняются ежемесячно, а стоимость рассчитывается по методике Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и охватывающих:

  • стоимость покупки электричества на рынке;
  • цены на услуги оператора системы распределения;
  • стоимость услуги оператора системы передачи данных;
  • цены на услуги поставщика универсальных услуг.

Остальные потребители в дальнейшем будут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВтч.

Стоимость горючего

По словам экспертов, с февраля на АЗС следует ожидать снижения цен на топливо. Стоимость опустится до 45-49 грн/л за бензин и дизельное топливо.

Сейчас в среднем литр бензина и дизеля стоит 50,60 грн. По мнению аналитика консалтинговой компании "Нефтерынок" Александра Сиренко, некоторые крупные сети АЗС предоставляют клиентам скидку, поэтому конечная стоимость составляет 51-52 грн. Они тоже снизят цены.

Согласно прогнозу, стоимость автомобильного газа на АЗС снизится еще сильнее. Это горючее может стоить 27,60 грн/л.

Социальные выплаты

В феврале внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны помочь своей занятости, ведь через месяц могут потерять выплаты, если не относятся к категории уязвимых. Также действует норма для ВПЛ, которая требует, чтобы неработающие лица трудоспособного возраста в течение трех месяцев со дня назначения выплат посодействовали своей занятости:

  • нашли работу;
  • открыли ФЛП;
  • подали заявление на пособие на получение экономической самостоятельности, гранта, ваучера на обучение;
  • получили статус безработного.

Если граждане не помогут своей занятости или не получат статуса безработного за три месяца со дня назначения помощи, выплату пособия прекратят.

Большие пенсии и размер индексации

Также в последний месяц зимы украинцы получат пересчитанные пенсии, минимальный размер соцвыплаты будет составлять 2,36 тыс. грн, а максимальный — 23,61 тыс. грн.

Во второй половине февраля станет известен точный процент индексации пенсии, которую должны провести с 1 марта 2024 года. Ранее предполагалось, что он будет равен 13%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

тарифы
коммунальные услуги
пенсии
ЖКХ
цены

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