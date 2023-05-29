Пенсії в Україні — у ПФУ розповіли, як не залишитися без виплат

Українські громадяни на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як безробітним громадянам, котрі не мають офіційних заробітків, забезпечити собі пенсію. У таких випадках можна укласти договір із фондом.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як не залишитись без пенсій

В Україні питання нелегального працевлаштування залишається одним з основних вад економіки. Наслідками нелегальної роботи є не тільки втрати для державного бюджету, а й також відсутність соціальних гарантій для працівників, зокрема, пенсій у старості.

Проте, як зазначають у Пенсійному фонді, зараз навіть безробітні, які не мають офіційного заробітку, можуть забезпечити такі виплати.

Пенсія має дві основні складові — страховий стаж та заробітна плата. Від розміру зарплатні залежить обсяг майбутньої пенсії, а від тривалості стажу залежить як розмір пенсії, так і право на пенсію. Тобто якщо громадянину не вистачає стажу, то пенсію у 60 років він не зможе отримати. У кращому випадку — дадуть у 63 чи 65 років, а в найгіршому – не дадуть взагалі.

Стаж нараховують громадянам за сплаченими внесками у Пенсійний фонд. Якщо за працівників сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), то його стаж збільшується. Як правило, ЄСВ платять роботодавці чи підприємці (самі за себе).

Як поповнити страховий стаж безробітному

У випадку, якщо людина не працює офіційно, можна укласти договір із Пенсійним фондом про добровільну сплату страхових внесків за себе. Якщо фінансовий стан тимчасово не дозволяє платити за себе ЄСВ, то це може зробити хтось інший, кому не байдужа доля цієї людини.

Тобто держава дала змогу заробити на пенсію навіть офіційно безробітному.

Право сплачувати добровільні внески мають:

громадяни, які досягнули 16-річного віку і не належать до осіб, яким призначається пенсія в солідарній системі;

особи,котрі навчаються у вузах на денній формі навчання, аспірантурі чи докторантурі;

іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають чи працюють в Україні;

громадяни, які постійно проживають чи працюють за кордоном.

Виплати добровільних внесків можна робити не щомісяця, а коли зручно. Зараховуватимуть до стажу тільки ті місяці, за які було сплачено ЄСВ. Водночас виплати можна на певний період призупиняти, а згодом відновлювати. Чим більша сума буде сплачена, тим вищою буде пенсія.

Нагадаємо, українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.