Пенсії в Україні — на громадян чекає ще два підвищення виплат

Українські громадяни пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році очікується ще два підвищення пенсій. Проте деякі категорії громадян залишаться з колишніми виплатами.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Підвищення пенсії у 2023 році

За інформацією ПФУ, у березні цього року було наймасштабніше зростання пенсійних виплат, коли відбулась індексація для 10,5 млн осіб. Відсоток становив 19,7. Однак, індексація торкнулася тільки розрахункових пенсій, тоді як надбавки і доплати не індексувалися.

Ще одне підвищення слід очікувати у червні. Мають зрости виплати працюючих пенсіонерів, яких у березні оминула індексація. Виплати для них зросли у квітня, та лише в червні отримають суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Також планують провести підвищення пенсій у липні для трьох категорій пенсіонерів. Йдеться про:

держслужбовців;

науковців;

працівників органів місцевого самоврядування.

Хто не отримає підвищення

Однак навіть ці три підвищення торкнуться не всіх пенсіонерів. Виплати на старому рівні залишаться для:

громадян, які працюють, в яких із часу попереднього перерахунку не минуло два роки;

осіб, які отримують виплати вище за максимум у 20,93 тис. грн;

експрацівників прокуратури;

громадян, які отримують не пенсії за віком, а щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді).

Нагадаємо, українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.