Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали, как не остаться без выплат

Украинские граждане на улице. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как безработным гражданам, не имеющим официальных заработков, обеспечить себе пенсию. В таких случаях можно заключить договор с фондом.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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В Украине вопрос нелегального трудоустройства остается одним из основных недостатков экономики. Последствиями нелегальной работы являются не только потери для государственного бюджета, но и отсутствие социальных гарантий для работников, в частности, пенсий в старости.

Однако, как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас даже безработные, у которых нет официального заработка, могут обеспечить такие выплаты.

У пенсии две основные составляющие — страховой стаж и заработная плата. От размера зарплаты зависит размер будущей пенсии, а от продолжительности стажа зависит как размер пенсии, так и право на пенсию. То есть, если гражданину не хватает стажа, то пенсию в 60 лет он не сможет получить. В лучшем случае — дадут в 63 или 65 лет, а в худшем — не дадут вообще.

Стаж насчитывают гражданам по уплаченным взносам в Пенсионный фонд. Если за работников платят единый социальный взнос (ЕСВ), то его стаж увеличивается. Как правило, ЕСВ платят работодатели или предприниматели (сами за себя).

Как пополнить страховой стаж безработному

Если человек не работает официально, можно заключить договор с Пенсионным фондом о добровольной уплате страховых взносов за себя. Если финансовое состояние временно не позволяет платить за себя ЕСВ, то это может сделать кто-то другой, кому не безразлична судьба этого человека.

То есть государство дало возможность заработать на пенсию даже официально безработному.

Право платить добровольные взносы имеют:

граждане, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначается пенсия в солидарной системе;

лица, обучающиеся в вузах по дневной форме обучения, аспирантуре или докторантуре;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие в Украине;

граждане, постоянно проживающие или работающие за границей.

Выплаты добровольных взносов можно производить не ежемесячно, а когда удобно. Будут относиться к стажу только те месяцы, за которые был оплачен ЕСВ. В то же время выплаты можно на определенный период приостанавливать, а затем возобновлять. Чем больше сумма будет уплачена, тем выше будет пенсия.

Напомним, украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.