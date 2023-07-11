Пенсії з інвалідності — ПФУ назвав дату, коли припинять виплати

Порожній гаманець у руках. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Коли можуть припинити виплати пенсій

Як зазначають у ПФУ, в Україні пенсію з інвалідності призначають на весь термін встановлення інвалідності. Це прописано у статті 34 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

При цьому пункт 14-6.1 положень закону передбачає, що для громадян з інвалідністю, у яких термін припинення виплат припадає на час воєнного стану у разі за неможливості повторного проходження медогляду, зберігається виплата пенсії до завершення воєнного стану та ще упродовж пів року після цього.

Зважаючи на те, що термін дії воєнного стану в країні влада продовжила до 18 серпня поточного року, то виплата пенсії з інвалідності продовжена до 18 лютого наступного року. Після цієї дати у разі непроходження медкомісії виплати з інвалідності будуть припинені.

"Медико-соціальні експертні комісії здійснюють огляд осіб з інвалідністю (в тому числі повторний) незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування таких осіб на території України", — додали у Пенсійному фонді.

Розширення підстав для припинення виплат

Депутати зареєстрували проєкт закону№9453, який пропонує доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсій. Це може статися за умов:

тимчасового проживання за межами країни за заявою пенсіонера про припинення виплат;

особу визнано безвісно відсутньою чи оголосили померлою у встановленому законодавством порядку;

пенсіонер отримав статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

пенсія не отримувалась протягом пів року поспіль в організаціях, що займаються виплатою та доставкою коштів, відсутність за шість місяців будь-яких операцій у фінустановах за поточними рахунками, на які здійснюється виплата пенсій;

одержувачі пенсій не проходили ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

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Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.