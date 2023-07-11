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Пенсии по инвалидности: ПФУ назвал дату, когда можно потерять выплаты

11 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии по инвалидности — ПФУ назвал дату, когда прекратят выплаты
Пустой кошелек в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Когда могут прекратить выплаты пенсий

Как отмечают в ПФУ, в Украине пенсию по инвалидности назначают на весь срок установления инвалидности. Это прописано в статье 34 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При этом пункт 14-6.1 положений закона предусматривает, что для граждан с инвалидностью, у которых срок прекращения выплат приходится на время военного положения в случае невозможности повторного прохождения медосмотра, сохраняется выплата пенсии до завершения военного положения и еще в течение полугода после этого.

Учитывая, что срок действия военного положения в стране власти продлили до 18 августа текущего года, выплата пенсии по инвалидности продлена до 18 февраля следующего года. После этой даты в случае непрохождения медкомиссии выплаты по инвалидности будут прекращены.

"Медико-социальные экспертные комиссии осуществляют осмотр лиц с инвалидностью (в том числе повторный) независимо от места регистрации, проживания или пребывания таких лиц на территории Украины", — добавили в Пенсионном фонде.

Расширение оснований для прекращения выплат

Депутаты зарегистрировали проект закона №9453, предлагающий дополнить перечень оснований для прекращения выплаты пенсий. Это может произойти при следующих условиях:

  • временного проживания за пределами страны по заявлению пенсионера о прекращении выплат;
  • лицо признано безвестно отсутствующим или объявили умершим в установленном законодательством порядке;
  • пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";
  • пенсия не получалась в течение полугода подряд в организациях, занимающихся выплатой и доставкой средств, отсутствие за шесть месяцев каких-либо операций в финучреждениях по текущим счетам, на которые осуществляется выплата пенсий;
  • получатели пенсий не проходили идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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