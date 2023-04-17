Пенсії за загиблих військовослужбовців: кому та в якому розмірі виплачуватиметься

Збройні сили України. Фото: Reuters

Члени родини українських захисників мають право на отримання пенсії у разі загибелі чи смерті годувальника. У цю категорію входять також діти та особи з інвалідністю.

Про це повідомляє Military Media Center.

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"Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" право на отримання пенсії мають батьки та дружина/чоловік годувальника, що загинув при виконанні службових обов'язків", — йдеться в повідомленні.

Розміри пенсійних виплат за військовослужбовців, що загинули при виконанні службових обов'язків:

батькам, дружині (чоловікові) 70% заробітної плати загиблого годувальника;

дитині — у розмірі 70%, двом та більше дітям — по 50%.

Зазначається, що дана категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

"У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, право на отримання пенсійних виплат мають батьки та дружина (чоловік) годувальника. Розмір пенсійної виплати: 30% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї", — зазначають Military Media Center.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2981-ІХ щодо захисту пенсійних прав для громадян, які проживають на території тимчасово окупованих територій (ТОТ) або в зонах бойових дій. Закон визначає порядок призначення пенсії за умов, коли громадяни не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії.