Пенсії в Україні — яких регіонах України найвищі виплати

Українські пенсіонери на відпочинку у парку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили дані щодо рівня пенсій на початок квітня 2023 року у розрізі регіонів. Лідирують за сумами виплат пенсіонери столиці.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду.

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За даними ПФУ, загалом в Україні налічується 10,7 млн людей, яким нараховують пенсії. У середньому розмір виплати становить 5,23 тис. гривень.

Так, з-поміж регіонів країни найвищі пенсії:

у Києві — 7,13 тис. гривень;

у Донецькій області — 6,56 тис. гривень;

у Луганській — 6 тис. гривень;

у Дніпропетровській — 5,8 тис. гривень.

Найнижчі пенсії зафіксовано:

у Тернопільській області — 3,99 тис. гривень;

у Закарпатській — 4,16 тис. гривень;

у Чернівецькій — 4,18 тис. гривень.

Пенсії станом на 1 квітня 2023 року



Джерело: ПФУ

Підвищення пенсій

У березні в рамках індексації підвищили окремим категоріям громадян мінімальні пенсії та пенсійні виплати на 19,7%. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.

Як повідомили у ПФУ, загалом перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення сягає 579,1 грн.

На коефіцієнт 1,197 проіндексували пенсії, призначені відповідно до законів:

про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (солідарна система) – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн.;

про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 грн;

про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби (пенсії військовослужбовцям) — 0,5 млн пенсіонерів, середній – 1073,56 грн.

для 0,9 млн пенсій, призначених згідно із законом про державне пенсійне страхування у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022-го, які не підвищилися з 1 березня, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Як зросли мінімальні пенсії:

1,7 млн пенсіонерів від 65 років, які не працюють, та мають від 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків — до 3,12 тис. грн, середній розмір підвищення — 385 грн;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військові та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

Підвищились мінімальні пенсійні виплати таких категорій:

0,5 млн пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3,12 тис. грн;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3 тис. грн;

2,1 млн пенсіонерів до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особи з інвалідністю І групи — до 2,76 тис. грн;

0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів — до 2,52 тис.грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Також ми писали, що в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.